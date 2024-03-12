Irina Shayk Oscar Partisi'nde oldukça iddialıydı! Risk alıp...

Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı görünümleri gündem olmaya devam ediyor. Ünlülerin akın ettiği gecenin sonunda gerçekleşen partide de iddalı seçimler vardı.

Irina Shayk, Instagram'da paylaşılan bir dizi karede oldukça cesur bir görünüm sergiledi.

38 yaşındaki süpermodel, poz verirken de risk aldı. Vanity Fair Oscar Partisi'nde siyahlar içindeydi.

Bradley Cooper'ın eski sevgilisi, geniş bir eteğe sahip kısmen şeffaf gece elbisesi de dahil olmak üzere tamamen siyah bir kıyafet giydi.



Jartiyer detaylı tarzıyla dikkat çeken güzel model eğilerek verdiği pozlarla risk alarak da yine adından söz ettirmeyi başardı.





