KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. İrlanda’da 100 yılda değişen güzellik algısı! Geçmişten günümüze sadece 1 dakika

İrlanda’da 100 yılda değişen güzellik algısı! Geçmişten günümüze sadece 1 dakika

Seray Üstün Seray Üstün
20.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda ve trendler süreç içerisinde hızla değişen kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir sene önce herkes tarafından takip edilen bir trend sonraki yıllarda demode olabiliyor. Modanın ve kadınların 100 yıl içinde geçirdikleri değişimi gözler önüne seren ve bu sayede dikkatleri üzerine çeken 'Güzelliğin Yüzyılı' isimli proje, bu defa İrlanda’yı mercek altına aldı.

Youtube’da yaptığı 100 Years of Beuty ( Güzelliğin Yüz Yılı) adlı çalışmalarla popülerlik kazanan makyaj artisti Katya Gudaeva ve cut.com son yüz yılda bir ülke de güzellik ve saç-makyaj trendlerini kısa videolar halinde gözler önüne seriyor. 100 yıllık saç ve makyaj trendleri” adlı seri kapsamında çekilen videoda, İrlanda’da son yüzyılda değişen güzellik algısını görüyoruz.

1 DAKİKADA 100 YILLIK GEÇMİŞ

kapak1

İrlanda’da 100 yıllık modanın geçmişine ışık tutan video kimiz yıllarda Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti olarak iki farklı bakış açısı sunuyor. Tarihi sürece tanıklık edebileceğiniz videoda 1930’lu yıllara kadar doğal ve adeta makyajsız bir görünüme şahitlik ediyorsunuz. 1940’lı yıllardan sonra moda anlayışında siyasi yansımalarında etkileri gözle görülür bir boyuta geliyor. 2010 yılından itibaren ise ‘öze dönüş’ olarak isimlendirilecek 1930’ların doğal görüntüsü yeniden popülerleşiyor.

Mısır'ın güzellik anlayışı 100 yılda nasıl değişti?Mısır'ın güzellik anlayışı 100 yılda nasıl değişti?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Düşündüğünüzden daha tehlikeli! Eğer siz de üşeniyorsanız...Düşündüğünüzden daha tehlikeli! Eğer siz de üşeniyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
İrlanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

"100 kilo" iddiasına bikinili yanıt

"100 kilo" iddiasına bikinili yanıt

İlişkide kelimelere dikkat edin

İlişkide kelimelere dikkat edin

Dikkat! Şans bugün kapıyı çalıyor

Dikkat! Şans bugün kapıyı çalıyor

Önlem alınmazsa gelişimi engelliyor

Önlem alınmazsa gelişimi engelliyor

Evde sıkılan çocuklara aktivite

Evde sıkılan çocuklara aktivite

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cinsel eğitimde kullanmayın

Cinsel eğitimde kullanmayın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

66 yaşında modelin gençlik formülü

66 yaşında modelin gençlik formülü

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.