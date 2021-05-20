İrlanda’da 100 yılda değişen güzellik algısı! Geçmişten günümüze sadece 1 dakika

Youtube’da yaptığı 100 Years of Beuty ( Güzelliğin Yüz Yılı) adlı çalışmalarla popülerlik kazanan makyaj artisti Katya Gudaeva ve cut.com son yüz yılda bir ülke de güzellik ve saç-makyaj trendlerini kısa videolar halinde gözler önüne seriyor. 100 yıllık saç ve makyaj trendleri” adlı seri kapsamında çekilen videoda, İrlanda’da son yüzyılda değişen güzellik algısını görüyoruz.

1 DAKİKADA 100 YILLIK GEÇMİŞ

İrlanda’da 100 yıllık modanın geçmişine ışık tutan video kimiz yıllarda Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti olarak iki farklı bakış açısı sunuyor. Tarihi sürece tanıklık edebileceğiniz videoda 1930’lu yıllara kadar doğal ve adeta makyajsız bir görünüme şahitlik ediyorsunuz. 1940’lı yıllardan sonra moda anlayışında siyasi yansımalarında etkileri gözle görülür bir boyuta geliyor. 2010 yılından itibaren ise ‘öze dönüş’ olarak isimlendirilecek 1930’ların doğal görüntüsü yeniden popülerleşiyor.



