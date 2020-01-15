İrlanda'da elektrik ve internetin olmadığı adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu

İrlanda'da elektrik ve interneti olmayan, kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu.

İrlanda'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Great Blasket adasında bulunan 21 kişilik otel pansiyonun sahibi, Nisan ve Ekim ayları arasında burayı işletecek iki kişi için Twitter'dan verdikleri ilana Güney Afrika ve Alaska'dan bile başvurular olduğunu söyledi.

Bir çift ya da iki arkadaşın arandığı iş ilanında maaş belirtilmiyor, "Ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa" vadediliyor.

İrlanda'nın en batı ucunda yer alan adaya gelen otel müşterileri ortalama bir gün konaklıyor.

Elektrik olmadığı için su ocakta kaynatılıyor. Küçük bir rüzgar türbininden elde edilen elektrik sadece bir cep telefonunu şarj edebilecek kadar elektrik üretiyor.

https://twitter.com/gbisland/status/1215542765586612225

Yüzyıllar boyunca yerleşimin olduğu ve halkın geçimini balıkçılık, çiftçilik ve dokumacılık yaparak sağladığı adanın son sakini 1953 yılında burayı terk etmiş.

Pansiyonu geçen yıl işleten Lesley Kehoe ve Gordon Bond, Dublin'deki işlerini bırakarak geldikleri adada çok mutlu bir altı ay geçirdiklerini söyledi.