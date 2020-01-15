HABER
  4. İrlanda'da elektrik ve internetin olmadığı adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu

İrlanda'da elektrik ve internetin olmadığı adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu

15.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

İrlanda'da elektrik ve interneti olmayan, kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu. İrlanda'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Great Blasket adasında bulunan 21 kişilik otel pansiyonun sahibi, Nisan ve Ekim ayları arasında burayı işletecek iki kişi için Twitter'dan verdikleri ilana Güney Afrika ve Alaska'dan bile başvurular olduğunu söyledi.

İrlanda'da elektrik ve internetin olmadığı adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu

İrlanda'da elektrik ve interneti olmayan, kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu.

İrlanda'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Great Blasket adasında bulunan 21 kişilik otel pansiyonun sahibi, Nisan ve Ekim ayları arasında burayı işletecek iki kişi için Twitter'dan verdikleri ilana Güney Afrika ve Alaska'dan bile başvurular olduğunu söyledi.

Bir çift ya da iki arkadaşın arandığı iş ilanında maaş belirtilmiyor, "Ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa" vadediliyor.

İrlanda'nın en batı ucunda yer alan adaya gelen otel müşterileri ortalama bir gün konaklıyor.

Elektrik olmadığı için su ocakta kaynatılıyor. Küçük bir rüzgar türbininden elde edilen elektrik sadece bir cep telefonunu şarj edebilecek kadar elektrik üretiyor.

https://twitter.com/gbisland/status/1215542765586612225

Yüzyıllar boyunca yerleşimin olduğu ve halkın geçimini balıkçılık, çiftçilik ve dokumacılık yaparak sağladığı adanın son sakini 1953 yılında burayı terk etmiş.

Pansiyonu geçen yıl işleten Lesley Kehoe ve Gordon Bond, Dublin'deki işlerini bırakarak geldikleri adada çok mutlu bir altı ay geçirdiklerini söyledi.

'Kıskançlık dolu mesajlar aldık'

Sosyal medyada günlük yaşamlarını anlattığı paylaşımlarıyla 10 bin kadar takipçiye ulaşan çift, birçok kişiden "kıskançlık dolu" mesajlar aldıklarını söyledi.

Lesley Kehoe, "İnsanlar, çok korumacı davrandılar. Adayı bizden iyi bildiklerini, çok fazla turist çekip adayı mahvedeceğimizi söylediler. Bunlara aldırmadık. Çünkü burada yaşamak mükemmel bir deneyimdi ve olumsuz yorumları unutturuyordu" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!
İdlib'de Rus bombardımanı iddiasıİdlib'de Rus bombardımanı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de itfaiyecilere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Muhteşem anlar! İtfaiye eri kaydetti

3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!

3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!

İran'dan çok önemli Trump açıklaması

İran'dan çok önemli Trump açıklaması

O liderin 'Beyaz Fil'ine alıcı çıkmadı!

O liderin 'Beyaz Fil'ine alıcı çıkmadı!

Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!

Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!

Gana’da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralı

Gana’da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.