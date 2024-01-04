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  4. İş adamına silahlı saldırı! Seyir halindeyken kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Seyir halindeyken kurşun yağdırdılar

04.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de iş adamı Arda A.'nın otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. Otomobilin kapı ve camlarına 10 kurşun isabet ettiği görüldü. Arda A. saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. İşte detaylar...

İş adamına silahlı saldırı! Seyir halindeyken kurşun yağdırdılar

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Arda A. otomobiliyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından takip edilmeye başlandı. Takip edildiğini fark eden Arda A. otomobiliyle kaçmaya çalıştı.

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Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheliler, iş adamının aracına defalarca ateş etti. Şüpheliler kaçarken, Arda A. saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.

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112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin kapı ve camlarına 10 kurşun isabet ettiği görüldü.

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İş adamı Arda A.’nın saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü İ.K., O.K. V.B. ile N.K. isimli şahıslarda şikayetçi olduğu kaydedildi.

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Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Kocaeli silahlı saldırı iş adamı
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