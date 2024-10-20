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  4. İş ararken 'huzurevine yerleş' dediler... Kimseyi dinlemedi, azmedip başardı! Şimdi parmakla gösteriliyor

İş ararken 'huzurevine yerleş' dediler... Kimseyi dinlemedi, azmedip başardı! Şimdi parmakla gösteriliyor

20.10.2024 15:48
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.10.2024 15:48
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Amasya’nın Taşova ilçesinde ailesinin tüm bireyleri öldükten sonra maddi güçlüğe düştüğü için iş ararken ‘huzurevine yerleş’ tavsiyelerine aldırış etmeyen Nurdan Yılmaz, 6 yıl önce muhtar seçildiği mahallesine adeta huzur getirdi. Yemişen mahallesinde yaşayanların bütün sorunlarına çözüm bulmaya çalışan 58 yaşındaki Yılmaz, şimdi ilçede örnek muhtar olarak gösteriliyor.

Amasya'da kimsesi kalmayınca ‘huzurevine yerleş’ tavsiyelerine aldırmayan 58 yaşındaki Nurdan Yılmaz, muhtar seçildiği mahallesine huzur getirdi.

“HUZUREVİNE YERLEŞ” TAVSİYELERİNE ALDIRMADI

Anne ve babası hayatta olmayıp ayrıca 4 ağabeyi ve 1 kardeşinin de farklı sebeplerle hayatını kaybetmesi üzerine yaşadığı evde yalnız kalan Nurdan Yılmaz, kendisini geçindirmek için kapı kapı gezerek iş aradı. “Huzurevine yerleş” tavsiyelerine aldırmayıp çabalarını sürdüren Yılmaz, 6 yıl önce doğup büyüdüğü Yemişen Mahallesinde muhtar seçildi.

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SEÇİMDE YENİDEN GÜVEN TAZELEDİ

Seçildikten sonra ilk iş olarak yeniden kapı kapı gezerek insanların belirlenen ihtiyaçlarının çözümüne gayret ederek gönülleri kazanan çalışkan muhtar büyük destekle geçen yılki seçimde yeniden güven tazeledi.

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“KADINLARIMIZIN EZİLMESİNİ ASLA İSTEMİYORUM”

Yaşadıkları zorlu günleri anlatan Yılmaz, “İş istemeye gidince ‘Bunun kimsesi kalmadı. Huzurevine gönderelim’ dediler. Ben de ayağımın üstünde durmak istedim, huzurevine gitmedim. Muhtar seçildim. Kadınlarımızın ezilmesini asla istemiyorum. Şimdi zor durumda olanlara ben koşuyorum. Benim huzur bulduğum yer mahallem ve kadınlarımız” diye konuştu.

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Mahalle sakinleri de, örnek gösterdikleri muhtarlarının yönetiminden çok mutlu olduklarını söylediler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar huzurevi iş görüşmesi
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