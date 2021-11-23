İş arayanlara müjde! Kamuya yüzlerce memur alınacak!

Kamuya yüzlerce memur alımı için ilan verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartların arandığı ilanlarda KPSS’siz personel alımı yapan kurumların da olduğu gözlendi. Sizler için hem aranan şartları hem de kamuda açılan iş ilanlarını bir araya getirdik. İşte yüzlerce kişiye ekmek kapısı olacak işler…

KAMUDAKİ İLANLARA BAŞVURMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Açılan kadrolara başvurmak için aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaktır. Diğerlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilgili olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Yukarıda saydığımız bu şartların dışında kurumlar bazı şartlar da talep etmektedir. Bunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlardır. Özel olarak ise yaş, KPSS, eğitim nitelikleri aranacak. Burada bir parantez açacak olursa ilanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS’siz personel alımı yapacak.

KAMU İLANLARI VE KADRO DAĞILIMLARI

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 41 kamu personeli alacak.

Ticaret Bakanlığı 9 farklı alanda 70 uzman yardımcısı alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 750 gelir uzman yardımcısı alacak.

8 kamu kurumu ve kuruluşuna 115 personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS puanı ile alım yapılacak söz konusu ilanlar şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dışişleri Bakanlığı

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Susuz Belediyesi

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü



