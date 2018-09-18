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İş Bankası'nda 4 üyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan atasın önerisi

GÜNDEM HABERLERİ  | 18.09.2018 08:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleriyle ilgili sözleri bir anda gündem yarattı. Kılıçdaroğlu “banka yönetimindeki 4 CHP’li sembolik ve bankanın işlerine karışmıyor” sözleriyle açıklamalara tepki gösterirken, İş Bankası'yla ilgili yeni bir öneri ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği İş Bankası yönetimindeki CHP’li dört üyenin Cumhurbaşkanı tarafından atanması teklif ediliyor. “Atatürk hisseleri” olarak bilinen bankanın yüzde 28 hisselerini temsilen CHP tarafından atanan yönetim kurulu üyelerinin bundan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesinin en uygun yöntem olduğu ifade ediliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, iktisatçılar ve tarihçiler; mevcut yapının İş Bankası’na zarar verdiğini vurgularken, yazar Abdullah Muradoğlu, “Atatürk Hisseleri”ni temsilen İş Bankası yönetiminde görev yapan dört üyenin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenip atanması gerektiğini belirtti.

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ BÖYLE YERİNE GELİR

Atatürk’ün vasiyeti açık olduğunu ifade eden Muradoğlu, “İş Bankası’ndaki nakit ve hisselerinden sağlanan nemalar iki kurum arasında paylaştırılacak. Bu paylar otomatik olarak banka tarafından her iki kuruma aktarılabilir. Atatürk’ün hisselerini temsil edecek yönetim kurulu üyelerini de Cumhurbaşkanı seçebilir. Böylece hem Atatürk’ün vasiyeti yerine gelir, hem mirası tartışma konusu olmaz” dedi.

CHP DE RAHATLAR

Bugünkü haliyle CHP’nin İş Bankası’nın üçüncü ortağı gibi göründüğünü belirten Muradoğlu, şunları kaydetti: “CHP’nin yönetim kuruluna verdiği üyeler, bankanın her türlü işleminden sorumlular. CHP, Atatürk’ün nakit ve hisselerini satma ve harcama yetkisine sahip olmasa bile neticede bankacılık yapan tek parti. Atatürk’ün hisseleriyli ilgili tasarruf, vasiyetine uygun olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından yerine getirilebilir. Böylece CHP, bankacılıkla değil, sadece siyasetle iştigal eder. İş Bankası Türkiye’nin en büyük bankası olarak büyük şirketlerle iş ve kredi ilişkisi içinde. Bu realite CHP’nin başını ağrıtabilir.” Muradoğlu, bu teklifi 2006’da Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı döneminde de yaptığını hatırlattı.

İŞ BANKASINA ZARAR VERİYOR

Ekonomist Prof. Dr. Osman Altuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamayı bir temenni olarak yorumladı. Türkiye’de siyasi partilerin örtülü şekilde paydaş oldukları bir yığın şirket ve firma olabileceğini ifade eden Altuğ, “Paylar partinin üzerinde gözükmüyordur ama partinin belirlediği güvenli kişiler üzerinde gerçekleşir. Buna tüzel kişilik kendisi karar verir. Bu durum İş Bankası’na zarar verici bir olay. Sonuçta İş Bankası Türkiye Cumhuriyeti’nin öz varlıklarından bir tanesidir” diye konuştu.

YÖNETİM KURULUNDA PARTİLİ OLMAMALI

Burada rahatsız edici olan konunun İş Bankası yönetim kurulunda CHP’nin temsil edilmesi olduğuna işaret eden Altuğ, “Temsil edilip edilmeme konusunda karar verecek olan İş Bankası Genel Kurulu’dur. Buna ne cumhurbaşkanı ne TMSF ne de BDDK karar verir. İş Bankası bağımsızlığını korumak mecburiyetindir. Genel kurul bankayı bu tarz siyasi polemiklere alet etmemelidir” dedi.

KILIÇDAROĞLU DA 3 YIL GÖREV YAPTI

İş Bankası hisseleri tartışmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ankara’da Pursaklar Ülker İlkokulu’nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, konunun sorulması üzerine “Sayın Erdoğan’ın ‘CHP’nin İş Bankası’ndan para almadığını’ söylemesi güzel bir olay. Çünkü biz para almıyorduk ama onu anlatamıyorduk bir türlü. Biz gerçekten hiçbir para almıyoruz. Biz İş Ban- kası’nın ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerinin temsilcisiyiz” dedi CHP İş Bankası yönetim kuruluna 3 yıl için 4 üye teklif ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 1999-2002 yılları arasında CHP kontenjanından İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası, dün konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlendiği açıktır” denildi. Atatürk hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı temsil edildiği durumlar olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ancak bunun bankamızın faaliyetleri ve iş yapış biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir” İş Bankası Hisseleri dün yüzde 5,8 değer kaybetti.


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Anahtar Kelimeler:
İş Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
batırmadığınız bir iş bankası kaldı sıra ona geldi
Allah gözünüzü doyursun, ülkeyi yediniz, bi doymadınız
Ataturk'un vasiyetini dusunen hayirseverler cogalmis!!!
Ulan got laleleri dun hisseleri dustu bankanin sizin yuzunuzden hainler yerli milli diyorlar birde hirbolar
biz piyasanın anasını sattık ortalık yangın yeri deyip buna kafa yormayan zihniyet iş bankası hisselerine takmış onu tartışıyor
HİÇ BİR KONUDA KONUŞMAYAN KILÇIKTAROĞLU İŞ BANKASI NEVALESİ KESİLİNCE HEMEN UYANDI ALLASEN .
amaç şu chp kazandığından Atatürkü bahane ediyor her zamanki gibi her konuda Atatürkü bahane edip cahil kişilerde peşinden gidiyor.
BANKAMA DOKUNMA
Yeni safak itleri oneri sunmus. Garip olan mynetin haber referanslari akit, yenisafak, a tv, sabah olmasi vay be
HİÇ SORMA YA RTE NİNDE ATAYACAĞI İSİM BERAT ALBAYRAK .HAZİNEYE ÇOK TAKILDIYSANIZ BİRİLERİ YOKTAN ALDIKLARI GEMİCİKLERİ HALK BANKASINDAN BİR GECE ANSIZIN GİDENLERİ HAZİNEYE KOYSUN ÜLKE DÜZELİR RAYINA GİRER
iki ay önce alınan uçak ne oldu.madem hediyeydi,gururla anlatacağınıza neden iki ay hangarda sakladınız
BU NEYE BENZİYOR BİLİYORMUSUN. BENİM ŞİRKETİM VAR ŞİRKET MÜDÜRÜNÜ VE YARDIMCILARINI BEN ATIYAMIYORUM DEVLET ATIYOR. BU KADAR SAÇMA BİR DÜŞÜNCE OLABİLİRMİ.
yeni gundem. bizim millet bayilir. herseyi unutur isbankasi ne olacak ona kafa yorar. sonrada kendini kahraman sanar.
Niyet belli...Sorun işi kitabına uydurmak. Para lazım para...
alavere dalevere ile iş bankasınıda iç edecekler.vakıf,halk,ziraat bankaları yönetim kurulları akp li eski bakan,mvekili vs.ile dolu arpalık halde
RTE konuştuğunda KAZANAN sadece DÖVİZ SİMSARLARI,KAYBEDEN ise ÜLKEMİZ,MASUMLAR,TÜRK VE MÜSLÜMAN İNSANLARDIR.
Herşey bitti ekonomi düzeldi terörü bitirdin milletin bütün sorunu bitti suriyeli sorunu katardan aldığın uçak bitti iş bankası sorun oldu sana
Türk dik kurumuna Türk Tarih kurumuna mı gidiyor ? ben baktığımda Atatürkçüler düşünme derneği yazıyordu. keşke dediği yerlere gitse keşkeee.
İŞ BANKASINIDA BATIRACAKLAR DEMEKTIR SİYASET İŞ BANKASINA BULASIRSA BITER Bİ İŞ BANKASI KALDI BATIRMADIK
1i bilaloğlan, diğeri, sümeyye kız, 3. darbeyi haber veren enişte, 4.kendisi olsun yahu kıyametmi kopar, alıstık nasılsa. Haftaya da apartmanımızın yömetim kurulu secimi var, haber bekliyoruz.
Bence iş bankası genel müdürlüğüne jöleli bey yakışır,
bu öneriyi yapanı öpmek lazım.... bu karakterde olduğu için...
hayir alsin hazineye aksin para o kadar
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