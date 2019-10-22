İş Bankası, taksitli ödeme alma imkanını sınır ötesine taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, sanal POS’ları aracılığı ile üye işyerlerine yurt dışına yaptıkları satışlarda taksitle satış imkanı getirerek bir ilke imza attı.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, halihazırda elektronik ticaretle uğraşan ve İş Bankası sanal POS hizmetini alan iş yerleri, Visa, Mastercard, AMEX, JCB, Unionpay, Discover ve Diners Club logolu uluslararası kartlı ödeme sistemleri ve Rusya'nın ulusal ödeme yöntemi MIR’ın yanı sıra, 50’den fazla ülkede geçerli olan 40’a yakın alternatif ödeme yöntemi ile yurt dışından tahsilat yapabilme imkanına sahip durumdalar.

Türk işletmelerinin küresel sisteme entegre olmalarını desteklemek için, elektronik kanallar üzerinden sunduğu ödeme çözümlerini sürekli olarak çeşitlendiren İş Bankası, en son Yandex ve Klarna ile yapmış olduğu iş birliği ile sanal POS'larına yurt dışı taksitle satış özelliğini de ekledi.

Türkiye’de bir ilk olan bu hizmet kapsamında Rusya'nın en çok kullanılan ödeme yöntemlerinden biri Yandex'in işlem esnasında kullanıcıya taksit yapabilme olanağını sunan Yandex Installment özelliği ve Avrupa ile ABD’de hızla büyüyen online servis sağlayıcısı Klarna'nın, hesaptan transfer imkanı sağlayan "Bank Transfer", ödeme erteleme imkanı sağlayan "Pay Later" ve ödemeleri taksitlendirilme imkanı sağlayan "Slice It" fonksiyonları üye iş yerlerinin sanal POS'larına entegre edilmiş oldu.