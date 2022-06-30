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  4. İş bulmadığını söyleyip intihara kalkıştı: Vali buraya gelsin, 5 dakikanız var

İş bulmadığını söyleyip intihara kalkıştı: Vali buraya gelsin, 5 dakikanız var

30.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iş bulamadığını iddia eden 32 yaşındaki adam intihar girişiminde bulundu. ''Buraya valiyi çağırın gelsin. 5 dakikanız var. Yoksa kendimi aşağı atarım'' gibi sözler sarf eden şahıs 1 buçuk saatin ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. F.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İş bulmadığını söyleyip intihara kalkıştı: Vali buraya gelsin, 5 dakikanız var

Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesinde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.H.(32) isimli şahıs, iş merkezinin üst katının camına çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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''VALİ GELSİN YOKSA ATLARIM''

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gereken güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri çevre şişme yatak açtı, polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Şahıs, "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin 1 buçuk saatlik uğraşları neticesinde şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. F.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kocaeli
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