Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)

Birleşmiş Kalkınma Programı ve özel sektörün bu kapsamda dünyadaki ilk örneğini oluşturacak "Düşünce ve uygulama platformu" kuruldu. "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu" adıyla faaliyet gösterecek platformun başkanlığını yapan Ümit Boyner, "Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM'nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek" dedi. Beyoğlu'nda özel bir otelde yapılan programa, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi ve Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojácková-Sollorano katıldı. Platform önümüzdeki iki yıl boyunca, belirlenecek odak sektörlere yönelik analizler gerçekleştirecek. Bu analizler sonunda çok paydaşlı diyalogların başlatılması hedefleniyor. Özel sektör, kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları'na yönelik politika ve strateji önerileri geliştirerek bunların uygulanmasına rehberlik edecek "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu", sahada somut projelerin uygulanmasına katkı sağlayacak.

"PLATFORM ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÜLKEMİZİN KALKINMA GÜNDEMİNİN ANA ÇÖZÜM MERKEZİ OLACAK"

Programın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu"nu, iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve hayata geçmesi için bütün diğer paydaşlarla birlikte farklı işbirliklerinin kurulması ve çözüm ortağı olması hayali ile hayata geçirdiğimize inanıyorum. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve özel sektörün bu kapsamda dünyadaki ilk örneğini oluşturacak bu platformun önümüzdeki dönemde de ülkemizin kalkınma gündeminin ana çözüm merkezi olacağına hem inanıyorum hem de böyle olması için desteklerinizi bekliyorum" dedi. "PLATFORM İLE SORUNLARA ENTEGRE ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEĞİZ"

Daha sonra söz alan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yaptığı konuşmada, "Platform ile ilk etapta, TÜSİAD ile birlikte TÜRKONFED'in Anadolu'ya yayılan 40 bin firmaya ulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.