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    4. İş görüşmesine giderken tercih edebileceğiniz kombin önerileri

    İş görüşmesine giderken tercih edebileceğiniz kombin önerileri

    04.12.2023 15:00 | Son Güncelleme:
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    İşe alım sürecinde işverenin gözünde nasıl göründüğünüz, becerileriniz kadar önemli. Duruşunuz, tarzınız ve kombin seçiminiz, işvereninizin sizi nasıl algıladığına önemli ölçüde etki eder. Dolayısıyla iş görüşmesine giderken güçlü ve profesyonel bir duruş sergilemenizi sağlayacak bir kombin seçmenizde fayda var. İş hayatında başarınızın temel adımlarını atabilmeniz için doğru kombinlerle güçlü bir ilk izlenim bırakmanızı sağlayacak detaylara birlikte göz atalım.

    İş görüşmesine giderken tercih edebileceğiniz kombin önerileri

    İş görüşmeleri, hem heyecan verici olur hem de biraz gerginlik yaratır. İşverenin sizinle ilgili ilk izlenimi iş görüşmesinde oluştuğundan bu süreçte nasıl göründüğünüz oldukça önemli. Kendinizi en iyi şekilde ifade etmenizi, aynı zamanda profesyonel görünmenizi de sağlayacak kombin seçimi işe kabul aşamasında büyük önem taşıyor. Bu nedenle ilk görünüşün çok önemli olduğu iş görüşmelerinde kıyafet seçerken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Sizin için iş görüşmelerine giderken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsettiğimiz, aynı zamanda kombin önerileri de paylaştığımız içeriğimizi okumaya ne dersiniz?

    Başlamadan önce birkaç tüyo:

    • Kıyafetiniz oldukça sade olmalı. İş görüşmesi için kıyafet seçerken abartıdan uzak olmasına dikkat etmelisiniz.

    • Seçtiğiniz kıyafet rahatsız olmamalı. Görünüşü kadar rahat olmasına da dikkat ederek seçim yapmalısınız.

    • Kıyafetinizi tamamlamak için aksesuar takabilirsiniz ama aksesuarlar içinde boğulacağınız bir kombin yapmamalısınız.

    • Her ne kadar çok rahat olsalar da kot pantolon, sweatshirt, tişört gibi çok günlük kıyafetlerden olabildiğince kaçınmalısınız.

    Ceketli takımlar iş görüşmelerinde sıkça tercih ediliyor!

    Ceketli kombinler görüşmeye giderken giymek için en ideal kıyafetler arasında yer alıyor. İster pantolonla ister etekle kombinleyebileceğiniz abartıdan uzak zarif bir ceket ile özgüvenli bir duruş sergileyebilirsiniz.

    İş görüşmelerine en uygun ceketler işte burada!

    DeFacto Z8554AZ Blazer

    Adsız tasarım - 2023-12-04T133056.373

    Bu gri blazer iş görüşmesi için son derece ideal. Defacto kalitesiyle gelen bu ceketi etek veya pantolonla kombinleyebilirsiniz. Gri rengiyle iş görüşmesine çok uygun bu ceketin önünde iki düğmesi var ve son derece şık duruyor.

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    Koton Kol Detaylı Blazer Ceket

    Adsız tasarım - 2023-12-04T133150.060

    Koton Kol Detaylı Blazer Ceket, herkesin gardırobunda olması gereken bir parça. V yaka bu ceket kol detayıyla öne çıkıyor. İş görüşmeleri için genelde siyah ceketler çok uygun oluyor. Bu ceketi alarak herhangi bir iş görüşmesine rahatlıkla gidebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    Miss İpekyol Blazer

    Adsız tasarım - 2023-12-04T133253.179

    Geniş yaka blazer ceketler şık duruşlarıyla birçok kişinin gözdesi. İş görüşmesinde klasik bir şıklık arıyorsanız Miss İpekyol Blazer'ı tercih edebilirsiniz. Düğme aksesuarları ile dikkat çekici bu blazer, pantolon veya etekle kombinlenebilir.

    Ürünü İncele

    Only Ceket

    Adsız tasarım - 2023-12-04T133352.652

    İş görüşmesine biraz daha renkli bir ceketle gitmek istiyorsanız Only Ceket tam size göre! Tek düğmeli bu ceketin üzerinizde duruşuna hayran olacaksınız, bizden söylemesi! Özellikle pantolonlarla çok güzel duracak bu ceketi hemen sepetinize ekleyin, deriz.

    Ürünü İncele

    DeFacto Blazer Ceket

    Adsız tasarım - 2023-12-04T133514.052

    Oversize modellerden hoşlanıyorsanız, keten karışımlı DeFacto Blazer Ceket'e bir şans verebilirsiniz. Sade modeli ve açık rengiyle her şeye uyacak bu blazer, iş görüşmelerinde giyilebileceği gibi günlük kullanıma da uygun.

    Ürünü İncele

    Koton Normal Bel Mini Etek

    Adsız tasarım - 2023-12-04T133611.998

    Koton Normal Bel Mini Etek, düğme detaylarıyla öne çıkıyor. İlkbahar ve yaz aylarına uygun olan bu etek, hem bluzlarla hem de ceketlerle şık bir kombin yapmanıza yardımcı oluyor. Minimal tarzınızı şıklıkla birleştirecek bir etek arıyorsanız, bu etek tam size göre!

    Ürünü İncele

    Miss İpekyol Kalem Etek

    Adsız tasarım - 2023-12-04T133731.008

    Kalem etekler yıllardır her dolabın en favori parçalarından. Her kombine uyum sağlayan kalem etekler, kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. İş görüşmesinde giymek için bir kalem etek arıyorsanız Miss İpekyol Kalem Etek'i tercih edebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    Bluz ve gömlek olmadan olmaz!

    Etekli veya pantolonlu bir takım giymeyi düşünüyorsanız içine bluz ve gömlek tercih edebilirsiniz. Her kadının gardırobunda olması gereken klasik birkaç modeli aşağıda bulabilirsiniz:

    U.S. POLO ASSN. Kadın Siyah Gömlek

    Adsız tasarım - 2023-12-04T150725.017

    Siyah bir gömlek her kadının gardırobunda olmalı! İş görüşmeleri için de ideal olan siyah gömlekler, sade renkleri sayesinde her kombine rahatlıkla uyum sağlıyor. Günlük hayattan iş görüşmelerine birçok ortamda kullanabileceğiniz U.S. POLO ASSN. Kadın Siyah Gömlek'i almak için acele edin.

    Ürünü İncele

    DeFacto Gömlek

    Adsız tasarım - 2023-12-04T134205.250

    Beyaz gömlek de gardıropların yıldız parçaları arasında yer alıyor! Regular Fit olan ve uzun kollu modeliyle öne çıkan DeFacto Gömlek, iş görüşmeleri için ideal. Günlük olarak da giyebileceğiniz bu gömleğe gardırobunuzda yer vermeye ne dersiniz?

    Ürünü İncele

    Koton Hakim Yaka Uzun Kollu Bluz

    Adsız tasarım - 2023-12-04T134249.162

    Hakim yaka bluzlar hem şık gösteriyor hem de kumaş pantolonlardan jeanlere her kombine uyum sağlıyor. Siz de iş görüşmelerinde şık görünmek istiyorsanız Koton Hakim Yaka Uzun Kollu Bluz'u satın alabilirsiniz. Rengiyle her ceketin altına çok güzel duracak bu bluzu beğendiyseniz sepete eklemeyi unutmayın!

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    Elbiseler de iş görüşmelerinin yıldızlarından!

    Çok renkli elbiseler iş görüşmesi için uygun olmasa da düz renkli elbiseler tercih ederek sade ve şık görünebilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz elbiseler şöyle:

    Koton Midi Elbise

    Adsız tasarım - 2023-12-04T134420.056

    Dik yaka bu elbise son derece şık duruyor. Midi boydaki bu elbise, kolsuz olmasıyla öne çıkıyor. Üstüne bir ceketle tamamlayabileceğiniz bu elbiseyle şık görünmemek mümkün değil!

    Ürünü İncele

    DeFacto Y7042AZ Örme Elbise

    Adsız tasarım - 2023-12-04T145844.075

    Yuvarlak yaka bu örme elbise yarım kollu. Siyah renginin şıklığını üzerinizde taşımak için bu elbiseyi kaçırmayın deriz. İş görüşmesi için de uygun olabilen bu elbiseyi hemen satın almak için tıklayabilirsiniz.

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    İş görüşmesinde ayakkabı seçimi de çok önemli

    Böyle bir görüşmeye giderken spor ayakkabı ya da çok günlük ayakkabılar giymemelisiniz. Hafif topuklu ayakkabılar ya da düz ayakkabılar iş görüşmeleri için tercih edilebilir.

    Dream Pairs Kadın Loafer

    Adsız tasarım - 2023-12-04T140135.053

    İş görüşme için ideal bu loaferin parlak üst malzemesi var. Şık olduğu kadar rahat bu ayakkabıyı hem iş hem günlük olarak kullanabilirsiniz. Modaya uygun bu ayakkabıyı beğendiyseniz hemen sepetinize atın!

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    DeFacto Kadın Topuklu Ayakkabı

    Adsız tasarım - 2023-12-04T140210.972

    Topuklu bu ayakkabı iş görüşmesine uygun bir ayakkabı. Bilekte bağlanan bu ayakkabı rengiyle de her kombinin altına uyuyor. Pantolon veya etekle olabilecek bu ayakkabıyı kaçırmayın.

    Ürünü İncele

    Dream Pairs Sivri Burun Ayakkabı

    Adsız tasarım - 2023-12-04T150806.109

    Klasik bu siyah topuklu ayakkabı her dolapta olması gereken bir parça. Sivri burun bu ayakkabı da iş görüşmesine giymek için uygun. Elbise, pantolon veya etek altına güzel duracak bu ayakkabıyı beğendiyseniz sepetinize eklemeyi unutmayın.

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    Kaynak: Onedio

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