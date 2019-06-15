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İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 16:56 | Son Güncelleme

TURİZM sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan Cem Kınay (61), Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde motosikletiyle gezinti yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da kazada yaralandı

KAYSERİ, (DHA)- TURİZM sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan Cem Kınay (61), Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde motosikletiyle gezinti yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Kınay, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Organize Sanai Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu ünlü iş insanı Cem Kınay, 34 BOH 376 plakalı motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Kınay, yuvarlanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kınay'ı Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrolde Kınay'ın kaburgalarında kırık saptandı. Kınay, ilk tedavisinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, pazartesi İstanbula'a sevk edileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da kazada yaralandı

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