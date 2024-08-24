İş isteyen engelli gence İmamoğlu'nun korumaları müdahalede bulundu: 'Beni bir odanın içinde beklettiler'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Sultangazi'de katıldığı bir programda engelli Ercan Sümer, iş istemek için İmamoğlu'nun yanına gitmeye çalıştı. Bu esnada korumalar tarafından sürüklenerek uzaklaştırılan Ercan Sümer yaşadığı o anları anlattı.

"NİYETİM İŞ İSTEMEKTİ TARTAKLADILAR BENİ"

Sümer sadece iş istemek için İmamoğlu'nun yanına gittiğini söyleyerek, "Benim yüzde 50 engelli raporum var. İmamoğlu başkanımız ile konuşmak istedim. İmamoğlu başkanımızın korumaları beni orada rencide ettiler. Bana vurdular. Benim niyetim sadece iş istemekti. Başkanımdan bir iş istiyorum. Sırtıma vurdu buralarıma vurdu. İş istemek için gittim sadece başka bir niyetim yoktu. Korumaları ‘bir daha gelirsen seni daha kötü yaparız' dediler. Çıktım oradan. Benim sadece niyetim iş istemekti ama tartakladılar beni korumaları. 4 senedir işsizim. Ben 38 yaşındayım işsizim, engelliyim yüzde 50 engelli raporum var. İmamoğlu başkanımızın korumaları beni orada tartaklamaya çalıştı bir odanın içinde beklettiler beni. ‘Benim hiç bir suçum yok beni burada bekletmeye hakkınız yok ben sadece iş istiyorum' dedim. Odanın içinde beklettiler beni işsizim ben 4 senedir" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır