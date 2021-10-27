HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş makinesi kullanmışlar! Kaçak kazı yapanlara suçüstü

İş makinesi kullanmışlar! Kaçak kazı yapanlara suçüstü

27.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

İş makinesi kullanmışlar! Kaçak kazı yapanlara suçüstü

İlçeye bağlı Yeğenli Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla ikinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen antik döneme ait olduğu düşünülen 6 taş ise incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
Dehşete düşüren anlar! Görür görmez yola fırladılarDehşete düşüren anlar! Görür görmez yola fırladılar
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

İstanbul'da bu gece! Tek tek durduruldular

İstanbul'da bu gece! Tek tek durduruldular

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.