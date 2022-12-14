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  4. İş makinesinin açamadığı atık su borusunu mahalle muhtarı açtı!

İş makinesinin açamadığı atık su borusunu mahalle muhtarı açtı!

14.12.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Mersin'in Anamur ilçesinde meydana geldi. Yaşanan aşırı yağış nedeniyle su iletim hattı tıkandı. Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tıkanan büzlerin açılması için iş makinesi çağırdı. Uzun süre çalışan iş makinesi operatörü, tıkanan büzün çevresini genişletti ancak içindeki molozlara ulaşamadı. Elbiselerini çıkaran muhtar, suya atladı ve molozları iş makinesinin ulaşabileceği şekilde dışarı çıkardı.

İş makinesinin açamadığı atık su borusunu mahalle muhtarı açtı!

İlçedeki Çamlıpınaralanı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle büz denilen atık su iletim hattı tıkandı. Tıkanan büzler nedeniyle taşan yağmur suları, mahalle merkezine giden yolları tıkadı. Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tıkanan büzlerin açılması için iş makinesi çağırdı. Uzun süre çalışan iş makinesi operatörü, tıkanan büzün çevresini genişletti ancak içindeki molozlara ulaşamadı.

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MUHTARIN SAYESİNDE YOL AÇILDI

Bunun üzerine elbiselerini çıkaran Muhtar Yılmaz, suya atlayarak büzün içindeki molozları iş makinesinin ulaşabileceği şekilde dışarı çıkardı. Biriken sular açılan büzden akmaya başlayınca mahalle yolu açılarak araç geçişine izin verildi. (DHA)

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Muhtar Mersin

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