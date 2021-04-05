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İş makinesinin yayaya çarparak öldürdüğü kaza güvenlik kamerasında

05.04.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, İbrahim Yılmaz (54 ) isimli vatandaşa iş makinesinin seyir halindeyken çarptığı ve sonrasında üzerinden geçerek ölümüne sebep olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, geçtiğimiz Cuma günü Kültür mahallesi Peyami Safa sokakta meydana geldi.

İş makinesinin yayaya çarparak öldürdüğü kaza güvenlik kamerasında

Bolu’da, İbrahim Yılmaz (54 ) isimli vatandaşa iş makinesinin seyir halindeyken çarptığı ve sonrasında üzerinden geçerek ölümüne sebep olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz Cuma günü Kültür mahallesi Peyami Safa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitler caddesinden Peyami Safa sokak istikametine ilerleyen Doğukan Canbek idaresindeki 34 0018 5187 plakalı iş makinesi, sokak üzerinde yürüyen İbrahim Yılmaz’a çarptı. Canbek’in kullandığı iş makinesi çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz’ın kafasının üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı kamerada
İbrahim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Yılmaz’ın sokak üzerinde yürüdüğü sırada iş makinesinin arkadan gelerek önce kepçesiyle çarptığı ardından da yere düşen İbrahim Yılmaz’ın üzerinden geçmesi yer aldı.

İş makinesinin yayaya çarparak öldürdüğü kaza güvenlik kamerasında

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