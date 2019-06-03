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İş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Sosyal medya aracılığıyla iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli Sakarya'da gözaltına alındı

Sosyal medya aracılığıyla iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı iddiasıyla aranan iki şüpheli Sakarya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket üzerinden bir yılı aşkın süredir sosyal medyada iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı öne sürülen Suna U. ve Gökhan Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Haklarında "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan aranması bulunan ve medyaya da yansıyan çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan iki şüpheli, Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da aranması bulunan Gökhan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suna U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık ilan sosyal medya şirket

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