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İş yerinde patronundan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz! İğrenç olay kamerada

05.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de mide bulandıran bir olay yaşandı. İş yeri sahibi M.Ç. (43), yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. İğrenç olay kamera görüntüsüyle tespit edilerek M.Ç. tutuklandı. İşte olayın detayları!

İş yerinde patronundan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz! İğrenç olay kamerada

İğrenç olay dün Çanakkle'nin Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. M.Ç., yanında çalışan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun tacizi ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç.'den şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç., gözaltına alındı.

Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale taciz
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