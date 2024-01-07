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  4. İş yerine kurşun yağdırıp sosyal medyada paylaştılar! 'Biz her an sahnedeyiz'

İş yerine kurşun yağdırıp sosyal medyada paylaştılar! 'Biz her an sahnedeyiz'

07.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Esenler'de bir iş yerine 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyenler, o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Şüphelilerin paylaştıkları görüntülere düştükleri not ise kan dondurdu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından inceleme yapan polis, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti. İşte detaylar...

İş yerine kurşun yağdırıp sosyal medyada paylaştılar! 'Biz her an sahnedeyiz'

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.30 sıralarında, Tuna Mahallesi 665.Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz 4 kişi, aralarında husumet bulunan kişilerin bulunduğu iş yerine gelerek silahlı saldırı düzenledi. Sokağa otomobil ile gelen kişiler, silahlarını çekerek iş yerine defalarca ateş etti. Şüpheliler, daha sonra otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaşırken, iş yerinde bulunan bir kişinin cam kırıklarıyla yaralandığı öğrenildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polisin olaya karışan şüphelilerle ilgili çalışması sürüyor.

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SALDIRI ANINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, kayda aldıkları olay anını, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülere, 'Neredesiniz oğlum. Gece geliyoruz yoksunuz, gündüz geliyoruz yoksunuz. Sosyal medyadan kolpa yapan sizsiniz, biz her an sahnedeyiz. Ya kaçtığınız sokaklarınıza gelirsiniz ya da size selam veren bir tane dostunuzu bırakmayız' şeklinde not düştüler. Görüntülerde, otomobilden inen kişilerin dükkanın camlarına silahla defalarca ateş ettiği anlar yer aldı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokağa otomobille gelen kişilerin saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçtığı görülüyor. Bu sırada sokaktan geçenler ise saldırı ile birlikte koşarak uzaklaşıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenler silahlı saldırı
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