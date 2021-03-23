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İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

23.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir grup kişi bir iş yerine saldırarak çalışanları darp etti.

Gaziantep’te bir grup kişi bir iş yerine saldırarak çalışanları darp etti. Dükkanların camını kıran şahıslar kasadaki paraları çaldı.
Olay, Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen silahlı, bıçaklı ve sopalı saldırganlar, önce iş yeri çalışanlarına saldırdı. İş yerinin camlarını kıran saldırganlardan biri kasada bulunan parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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