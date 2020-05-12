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İş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 17:27 | Son Güncelleme

Karaman'da, 10 Mayıs'ta bir iş yerini kundaklamak isterken kendini yakan şüphelinin olay anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iş yerinin önüne gelen zanlının, şişedeki benzini kapıya dökerek ateşe vermesi ve ardından ayakkabılarının alev alması yer alıyor.

Kent merkezinde, 10 Mayıs'ta meydana gelen olayda, A.D. (24), Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kapısını, yanında şişeyle getirdiği benzini dökerek ateşe vermişti.

İş yerinde hasar meydana gelirken, kaçan şüpheli ise olay yerine yakın trafik polislerince gözaltına alınmıştı. Polis merkezine götürülen A.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(AA / İHA)

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