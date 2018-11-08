İş yerinin bir günlük gelirini LÖSEV'e bağışladı

Kampanyayı "Bir bardak çay, bir damla umut" sloganıyla sosyal medyada da duyurduğunu belirten Belli, "Gerek günlük müşterilerimiz, gerekse sosyal medyadan duyup gelen vatandaşlarımız kampanyaya ilgi gösterdi. Hatta birçok müşterimiz üç çay içip 10 çay ücreti bıraktı. İnsanların ne kadar duyarlı olduğunu gördüm." dedi.

Yaklaşık 11 aydır işlettiği çay ocağında bu tür sosyal yardım amaçlı çalışmalara devam etmeyi planladığını anlatan Belli, şunları kaydetti:

"İnsanlar LÖSEV gibi kuruluşlara yardım etmek istiyor ancak nasıl yapacağını bilmiyor. Bir esnaf olarak buna imkan sağladık ve güzel bir enerji oluştu. Bundan sonra da bu tür çalışmalar yaparak hem özveriyle çalışan kurumlarımıza destek olacağız hem de vatandaşlarımızın bu tür sosyal yardımların içinde olmasına imkan sağlayacağız."

Kampanyayı sosyal medyadan gören Alaaddin Şahin de destek olmak için çay ocağına geldiğini dile getirerek, "Mahalle sakinleri olarak katkıda bulunmak istedik. Bugün sağlıklıyız ancak yarın ne durumda olacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içerisinde yaşayıp birbirimize destek olmak zorundayız. Kampanyaya katkıda bulunabildiğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

