İş yerinizin ya da evinizin güvenliğini sağlayacak en iyi güvenlik kameraları

Güvenliğine önem verenler için olmazsa olmaz ürünler arasında birinci sırada bulunan güvenlik kameraları, ev ve ofislerin her an kayıt altına alınmasını sağlıyor. Wi-Fi özelliğine sahip IP güvenlik kameraları, arzu edilen her an internet üzerinden kamera görüntülerinin anlık olarak görülmesini sağlıyor. Gece görüş özelliği bulunan modeller, en karanlık anlarda bile başarılı kayıtlar yapıyor. Suya dayanıklı modeller, olumsuz hava şartlarından etkilenmeden kayda devam ederken yüksek pil gücüne sahip kablosuz güvenlik kameraları, dolu şarjla aylarca çalışabiliyor. Ayrıca bazı güvenlik kamerası modelleri, mobil uygulaması sayesinde daha fonksiyonel bir kullanım sunuyor. Hazırsanız bu modelleri keşfetmeye başlayalım!

1. Güvenliğinizi riske atmayın: Anker Eufy Security Eufycam 2C Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Anker Eufy Security Eufycam 2C Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi, kullanıcı dostu özellikleriyle yaşam alanlarının güvende kalmasını sağlıyor. Akıllı donanımı sayesinde çekim sırasında yakaladığı kişilerin daha net ve parlak görüntülenmesini sağlıyor. Modelin dikkat çeken en önemli özelliği, belirlenen bölgelerde hareket algılandığında uyarı verebilmesi. Böylece ev ve iş yerlerine izinsiz girişler olduğunda kullanıcılarını hemen bilgilendiriyor. Mobil uygulama desteği bulunan model, çift yönlü ses özelliği sayesinde kameranın bulunduğu ortamla eş zamanlı iletişim kurulmasını sağlıyor. Modelin sevilen özelliklerinden biri de tam dolu şarjla 180 güne kadar çekim yapabilmesi.

2. Fiyat/performans ürünü: IDS 5mp Sony Lensli 1080p 6 Atom LED Gece Görüşlü Su Geçirmez Plastik Kasa Full HD Güvenlik Kamerası

Ev ve iş ortamları için en iyi güvenlik kamerası olan IDS 5mp Sony Lensli 1080p 6 Atom LED Gece Görüşlü Su Geçirmez Plastik Kasa Full HD Güvenlik Kamerası, uygun fiyatı ve işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. Dış ortam hava şartlarına uygun olarak geliştirilen model, sağlam plastik kasası ve su geçirmeyen yapısı sayesinde dört mevsim sorunsuz çekim yapabiliyor. 1080p Full HD görüntü kalitesiyle ev veya iş yeri önünde olup bitenlerin net olarak görülmesini sağlayan model, 82 derecelik açıya sahip. Modelin en önemli özelliği, ışık desteği sayesinde geceleri 120 metreye kadar net görüş sağlaması.

3. Enerji tasarrufu sağlayın: Gaman SG6061 Solar Güneş Enerjili Wi-Fi 1080p Akıllı Ptx Güvenlik Kamerası

"Güneş enerjili en iyi güvenlik kamerası hangisi?" diye soranlara önerilen Gaman SG6061 Solar Güneş Enerjili Wi-Fi 1080p Akıllı Ptx Güvenlik Kamerası, etkileyici özellikleriyle merak uyandırıyor. Sadece Wi-Fi üzerinden çalışıyor; böylece ne kadar uzakta olunursa olunsun, internet bağlantısı aracılığıyla kameranın çekimi görüntülenebiliyor. Modelin önemli bir özelliği de 128 GB'lık SD kart yuvasına sahip olması. Böylece bütün çekimlerini yedekliyor. Kamera, suya dayanıklı olduğu için yağmurlu günlerde sorunsuz şekilde çekim yapmaya devam ediyor. Pilini güneş enerjisiyle doldurabildiği için kullanıcılarını şarj kablolarıyla uğraşma derdinden kurtarıyor. Güvenlik kamerasının kurulumunun da epey kolay olduğunu es geçmeyelim.

4. En iyi güvenlik kamerası seti: PICAM - 4 Kameralı Set 5 MP Sony Lensli Full HD Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası Sistemi

Ofisinde tam denetim sağlamak için güvenlik kamerası seti arayanların mutlaka göz atması gereken PICAM - 4 Kameralı Set 5 MP Sony Lensli Full HD Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası Sistemi, ihtiyaç duyulacak bütün ürünleri tek bir sette birleştiriyor. Paket içeriğinde dört adet Full HD gece görüşlü güvenlik kamerası bulunan set, 320 GB kapasitesindeki HDD sayesinde her çekimin kayıt altında tutulmasına yardımcı oluyor. "Güvenlik kamerası nasıl kurulur?" diye merak edenler için bu soruyu yanıtlayalım. Kuruluma hazır hâlde gelen set, 100 metre uzunluğundaki kablosuyla kameraların ve kayıt cihazının birbirine bağlanmasını sağlıyor. Böylece dört kameranın yaptığı kayıtlar tek bir harddiskte yedekleniyor.

5. Kullanıcı dostu özellikleriyle: NEUTRON 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü HD 1080p IP Güvenlik Kamerası

En iyi güvenlik kamerası markaları arasında bulunan Neutron, en iyi güvenlik kamerası yorumlarını alan NEUTRON 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü HD 1080p IP Güvenlik Kamerası modeliyle kullanıcılarının yaşantısına pratiklik kazandırıyor. Hareket algılama sensörüyle maksimum düzeyde güvenlik sunuyor. SD kart yuvası bulunan model, video kayıtlarını 128 GB'a kadar yedekleyebiliyor. 720p ve 1080p çözünürlüğünde kayıt seçenekleri sunuyor. Ayrıca sessiz çalışma özelliğiyle kullanıcılarından övgü topluyor. Gece görüş özelliği sayesinde 7/24 kayıt yapabiliyor. Sadece 240 gramlık ultra hafif ağırlığı ve minimal tasarımıyla kolayca taşınıp her yere takılabiliyor.

6. Şık ve minimal tasarım: Vimtag Cm1 720p 3.6 mm IP Smart Wi-Fi Network Güvenlik Kamerası

Şık tasarımıyla evlere modern bir görünüm kazandıran Vimtag Cm1 720p 3.6 mm IP Smart Wi-Fi Network Güvenlik Kamerası, minimal yapısıyla da alan avantajı sağlıyor. Akıllı Wi-Fi bağlantısı sayesinde bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlar üzerinden anlık kontrol imkânı sunuyor. HD kalitede çekim yaparak ayrıntıların fark edilmesine yardımcı oluyor. 360 derece çok yönlü çekim özelliğine sahip model, karşılıklı sesli konuşmalara da olanak tanıyor. Ayrıca ses yankılanmasını engelleyen ses işleme çipiyle kaliteli iletişim sağlıyor. Modelin 8x dijital zoom özelliği de cabası!

7. Üstün niteliklere sahip: Foscam C2m HD 1080p HD Wi-Fi Geniş Görüş Açılı Güvenlik Kamerası

En iyi güvenlik kamerası özelliklerine sahip Foscam C2m HD 1080p HD Wi-Fi Geniş Görüş Açılı Güvenlik Kamerası, fonksiyonel nitelikleriyle pratik kullanım imkânı vadediyor. Saniyede 25 kare hızında çekim yapan model, Full HD 1080p çözünürlüğündeki görüntü kalitesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. En iyi kablosuz IP güvenlik kamerası olan model, insan hareketlerini başarıyla algılıyor ve kullanıcılarına bildirim gönderebiliyor. Görüntüleri bulutta yedekleyerek güvenliği yüksek tutuyor. Modelin önemli bir özelliği de taban kısmında mıknatıs bulundurması. Bu sayede güvenlik kamerası kurulumu metal bir zemine yerleştirilerek kolaylıkla yapılabiliyor.

8. Karanlıkta da net görüntü sunan: Xiaomi Mi Home 360 Dereceli 1080p Güvenlik Kamerası

"En iyi güvenlik kamerası markası hangisi?" diye sorulduğunda bir adım öne çıkan Xiaomi, kompakt tasarımlı Xiaomi Mi Home 360 Dereceli 1080p Güvenlik Kamerası modeliyle çok amaçlı kullanım sunuyor. Hem ev güvenliği hem bebek odaları için sıklıkla tercih edilen model, görünmez 940 nm kızılötesi LED'leriyle karanlıkta olup bitenleri net şekilde görüntülüyor. 360 derece dönerek kör noktaları engellemesinin yanı sıra yapay zekâ desteği sayesinde insan algıladığında bilgilendirme yapabiliyor. İki yönlü ses özelliği sayesinde kolaylıkla ses aktarımı sağlıyor.

9. Her ortama uygun: United Security Wi-Fi Gece görüşlü PIR Dedektörlü Güvenlik Kamerası

Hangi güvenlik kamerasını satın alacağına bir türlü karar veremeyenlerin göz atması gereken United Security Wi-Fi Gece görüşlü PIR Dedektörlü Güvenlik Kamerası, fonksiyonel özellikleri sayesinde hem ofis hem ev için ideal kullanım imkânı sunuyor. İster kablolu ister kablosuz olarak kullanılabilen model, 2 MP kamerasıyla 1080p çözünürlüğünde net çekimler yapıyor. Ayrıca çekim yaptığı ortamdaki sesleri de kaliteli bir şekilde kaydediyor. PIR dedektörü sayesinde herhangi bir insan hareketi algılandığında beyaz ışık uyarısını devreye sokan model, seçilen bölgelerdeki hareket anlarını kullanıcılarına gönderip alarm çalabiliyor. Kameranın 95 derecelik geniş açı sunması da önemli bir ayrıntı.

10. Bebeğinizin odasında da tercih edebileceğiniz: TP-Link Tapo C100 Wi-Fi Kamera

En işlevsel güvenlik kamerası modelleri arasında yer alan TP-Link Tapo C100 Wi-Fi Kamera, mobil uygulama desteği sayesinde özelleştirilebiliyor. Ürünün Tapo uygulaması, kurulumun nasıl yapılması gerektiğini adım adım göstererek kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. 1080p çözünürlükte çekim yapabilen model, yüksek görüntü kalitesiyle kullanıcılarının yüzlerini gülümsetiyor. İki yönlü ses özelliği sayesinde iletişim avantajı sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, geceleri de başarılı çekimler yapabilmesi. Bu sayede bebek odalarında da tercih ediliyor. 128 GB'a kadar hafıza kartı desteğine sahip model, 16 güne kadar video kaydı yedekleyebiliyor.

11. Kapınızın önündeki caydırıcı: Yale Dış Mekan Wi-Fi HD Kamera

En kaliteli güvenlik kamerası markaları arasında önemli bir yere sahip Yale, yüksek görüntü kalitesiyle çekim yapan SV-DAFX-B_EU All-in-One Dış Mekan Wi-Fi HD Kamera modeliyle güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldırıyor. Hem iç hem dış mekân için kullanıma uygun olan model, güvenlik tedbirlerini arttıran nitelikler sunuyor. Dâhilî ışık ve alarm özellikleri sayesinde belirlenen bölgelerde hareket algılandığında ışıklarını yakıp alarmı devreye sokuyor. Böylece caydırıcılık sağlıyor. Wi-Fi özelliği sayesinde nerede olunursa olunsun, anlık kamera görüntülerinin takip edilmesini sağlıyor.

12. Yapay zekâ destekli: Anker Eufy Security 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü 2K HD IP Kamera

Anker markalı en iyi güvenlik kamerası olan Eufy Security 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü 2K HD IP Kamera, 2K HD yüksek görüntü kalitesiyle en iyi çekimlerin yapılmasını sağlıyor. Kaydedilen kamera verilerinin ister yerel olarak ister bulutta depolanmasına imkân tanıyan model, iki yönlü iletişim özelliğiyle de dikkat çekiyor. Yapay zekâ özelliği sayesinde yüksek ses veya beklenmedik insan hareketi algıladığında hemen kullanıcılarına bildirim gönderip onların durumdan haberdar olmalarını sağlıyor. Kaliteli gece görüşü sayesinde düşük ışıkta bile başarılı kayıtlar yapabiliyor.

13. Akıllı gece görüşüyle öne çıkan: Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Dış mekân en iyi güvenlik kamerası modelleri arasında zirvede yer alan Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası, üç adımda kolay eşleşme sağlayan kablosuz kurulumuyla kullanıcılarını mutlu ediyor. 5700 mAh kapasitesinde büyük bir pile sahip model, tam dolu şarjla 90 güne kadar kesintisiz kamera kaydı yaparak kullanıcılarını sürekli şarj derdinden kurtarıyor. 130 derece geniş açılı çekimler yaparak çevresinde olup bitenleri kaydediyor. Dış mekânda olumsuz koşullardan etkilenmeden Full HD görüntü kalitesinde çekim yaparak ayrıntıların kaçırılmasını önleyen model, akıllı insan algılama ve gerçek zamanlı uyarı özellikleriyle de kullananlardan tam not alıyor.

14. İhtiyacınız olan tüm özellikler: Buffer 2.0 MP HD Lens İç Dış Mekan Suya Danıklı IP Wi-Fi Network Güvenlik Kamerası

Zorlu koşullarda bile kesintisiz kamera kaydı yapacak bir güvenlik kamerası arayanlara Buffer 2.0 MP HD Lens İç Dış Mekan Suya Danıklı IP Wi-Fi Network Güvenlik Kamerası tavsiye ediliyor. Suya dayanıklı yapısı sayesinde güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunan model, geniş görüş açısı sayesinde kör nokta bırakmadan kamera kaydı yapıyor. 64 GB SD kart özelliğiyle kaydettiği görüntüleri kolaylıkla yedekliyor. Wi-Fi bağlantısı sayesinde akıllı cihazların kamera kaydına anlık ulaşmasına yardımcı oluyor. Siyah beyaz gece görüşü veya aydınlatmalı gece görüşü özellikleriyle 7/24 kayıt tutulmasını kolaylaştıran model, beklenmeyen durumları hareket algılama özelliği sayesinde fark ediyor ve mail göndererek kullanıcılarını bilgilendiriyor.