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İşçi derneği üyeleri, 5 çocuk annesi için ev yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

DÜZCE İşçileri Yardımlaşma Derneği, 5 çocuğu ile yıkılmak üzere olan 2 katlı evde yaşayan Sevim Gürel'e (55) yeni ev yaptı.

İşçi derneği üyeleri, 5 çocuk annesi için ev yaptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İşçileri Yardımlaşma Derneği, 5 çocuğu ile yıkılmak üzere olan 2 katlı evde yaşayan Sevim Gürel'e (55) yeni ev yaptı. Yeni evin yapımında dernek üyesi işçiler çalıştı.
Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği, Kabalak köyünde 5 çocuğu ile çökmek üzere olan 2 katlı evde yaşayan Sevim Gürel'e ev yaptı. Aralarında para toplayan işçilere bazı iş insanları da destek verdi. Sevim Gürel'in evinin yanındaki arazide yapılan evin inşaatında da dernek üyesi işçiler çalıştı. Bazı işçiler kum, kiremit ve tuğla taşırken, bazı kadın işçiler de boya badana işlerini yaptı. Düzce İşçileri Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, "Dernek olarak böyle bir ailenin zor durumda olduğunu öğrendik. Evin oturulacak durumda olmadığını gördük. Ancak evin yanında inşaat halinde bir ev daha vardı. Bu evi oturulacak hale getirmek için çalışmalara başladık. Evi, Düzce'de çalışan işçi arkadaşlarımızın yardımıyla tamamladık. Birkaç gün içinde aileye teslim edeceğiz. Harç karan, tuğla taşıyan, mutfak dolabı yapan arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar, teşekkür ediyorum" dedi.
Sevim Gürel ise çok mutlu olduğunu belirterek,"Arkadaşlar durumumuzdan haberdar olmuşlar. Yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Evimiz oturulamayacak durumdaydı. Çok mutluyum. İşçi arkadaşlar yetişti. Allah razı olsun" diye konuştu.
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İşçi derneği üyeleri, 5 çocuk annesi için ev yaptıİşçi derneği üyeleri, 5 çocuk annesi için ev yaptıİşçi derneği üyeleri, 5 çocuk annesi için ev yaptıİşçi derneği üyeleri, 5 çocuk annesi için ev yaptı

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