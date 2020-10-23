İşçi taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Trafiğe kapalı olan otoyolda çalışan işçileri taşıyan Mustafa Sönmez (45) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa Sönmez ile araçta bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kırşehir, Sarıyahşi ve Aksara'daki hastanelere kaldırıldı. Kırşehir’de tedaviye alınan 2 işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İşçilerin gece mesaisi sonrası Sarıyahşi ilçesinde bulunan şantiyeye gittikleri bildirildi.

(DHA)

