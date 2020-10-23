HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşçi taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

İşçi taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 08:10 | Son Güncelleme

Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesi bölümünde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı.

İşçi taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Trafiğe kapalı olan otoyolda çalışan işçileri taşıyan Mustafa Sönmez (45) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa Sönmez ile araçta bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kırşehir, Sarıyahşi ve Aksara'daki hastanelere kaldırıldı. Kırşehir’de tedaviye alınan 2 işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İşçilerin gece mesaisi sonrası Sarıyahşi ilçesinde bulunan şantiyeye gittikleri bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
O üniversitelerde yeni fakülteler kurulduO üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu
AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?
En Çok Okunan Haberler
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
O üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu
Adana'da gece vakti EYP paniği
Adana'da EYP paniği! Büyük bir sesle patladı
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'de camiye düzenlenen polis baskınına kınama
Polis camiyi basmıştı! Türkiye'den sert tepki
Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var
Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var
Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.