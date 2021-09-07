İşçilere kötü haber! Bu belgeye sahip olmayan pek çok işçi işini kaybedebilir

Koronavirüs ile birlikte pek çok kişi işyerini kapatmak zorunda kalırken, işçiler de çıkarıldı. Şimdi de tehlike çanları tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarındaki işçiler için çalıyor. Daha önce 183 meslekte verilmesi gereken zorunlu bir belge vardı. Şimdi bu belge diğer işçilerden de istenecek. Belgeyi almayanlar ise işinden olabilir. İşte ayrıntılar…

BU BELGEYİ ALMAYAN İŞÇİ, İŞİNDEN OLABİLİR

183 meslekte zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesi yeni alınan kararlarla birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki mesleklerin tamamında uygulanması planlanıyor. Yeterlilik belgesi olmayan işçi ise işinden olabilir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Mesleki yeterlilik belgesi (MYB), bir çalışanın yaptığı mesleğin temel gereklerini karşıladığını ve bu konuda eğitim aldığını gösterir belgedir. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi çalışan, sertifikalı meslek sahibi olmuştur. Dolayısıyla mesleğini yapabilmek için yeterliliğe sahiptir.

Mesleki yeterlilik belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanlar için zorunludur. Ancak henüz tüm meslekler için zorunluluk devreye girmedi.

183 MESLEKTE İSTENİLEN BELGE, DİĞER TEHLİKELİ İŞLER İÇİN DE İSTENECEK

Sıvacı, kalıpçı, inşaat boyacısı, betoncu gibi ilk etaptaki mesleklerdeki çalışanlar için MYB zorunluluğu 26 Mayıs 2016’da başlamıştı. Daha sonra enerji, metal, otomotiv gibi sektörlerdeki meslekler de kapsama girdi. Şu an için 183 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunuyor.

9 Nisan 2021’de yayımlanan 6. tebliğle 40 meslek daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamına alındı. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun ilk aşamada Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesindeki 226 meslekte devam etmesi, sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanıyor. Belge zorunluluğu konuyla ilgili tebliğin yayımlanmasından bir yıl sonra başlıyor.

İŞÇİ BELGESİ OLMADAN ÇALIŞTIRILIRSA İŞVERENE DE CEZA VAR

Mesleki yeterlilik belgesinin zorunluluk haline geldiği tarihten sonra tebliğde yer alan mesleklerde istihdam edilen kişilerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalıştırılması halinde işverene idari para cezası uygulanıyor.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMADAN İŞE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?

Mesleki yeterlilik belgesi almadan bu meslekleri yürütebilecek kişiler de var. Tebliğde belirtilen mesleklerde çalıştırılacaklardan; ustalık belgesi olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar mesleki yeterlilik belgesi almak zorunda değiller.



