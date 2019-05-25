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İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 18:58 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara karayolunda midibüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 10 yaralının isimleri belli oldu.Edinilen bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi.

İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu

Bursa-Ankara karayolunda midibüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 10 yaralının isimleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Savaş Gündüz (34) idaresindeki 16 S 6129 plakalı mobilya işçilerini taşıyan midibüs şoförü, iddiaya göre önüne kamyonun geçmesinin ardından hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje yan yattı. Yan yatan araç, sürüklenerek elektrik direğini devirdi. Araç içerisinde bulunan Savaş Gündüz (34), İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Songül Berksoy (40), Sadettin Aydın (58), Fahriye Korkmaz (42), Kadir Kahraman (28), İsa Taşçı (32) ve Meryem Çağlayan (51) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu

İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu

İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu

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