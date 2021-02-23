HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşe Türkiye'nin en soğuk yeri! Eksi 26,9 dereceyi gördü

İşe Türkiye'nin en soğuk yeri! Eksi 26,9 dereceyi gördü

23.02.2021 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşe Türkiye'nin en soğuk yeri! Eksi 26,9 dereceyi gördü

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olurken, bölgenin en soğuk ilçesi eksi 26,9 dereceyle Van Çaldıran oldu. Kar yağışının ardından dondurucu soğukların başladığı bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, dondurucu soğuğun etkisi yine hissedildi.

çaldıran2

Bugün 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçülen eksi 26,9 derece sıcaklık ile Çaldıran, en soğuk ilçe oldu.

çaldıran3

Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu, evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

çaldıran4

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
İzmir'de korkutan depremİzmir'de korkutan deprem
Vakıa suresinin anlamı ve okunuşuVakıa suresinin anlamı ve okunuşu

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 23 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 23 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Tüyleri diken diken eden vahşet: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, kemerle dövdü, boğazımı sıktı

20 yaşındaki anne koca şiddetine dayanamayıp intihar etti!

Son Dakika: Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan itmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.