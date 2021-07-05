HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İshale ne iyi gelir? Yaz ishali olanlar ölüm riskini göz ardı etmeyin

İshale ne iyi gelir? Yaz ishali olanlar ölüm riskini göz ardı etmeyin

05.07.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada her yıl 2 milyon kişinin ishalden öldüğüne dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, yaz ishali uyarısında bulundu. Sıvı ihtiyacın giderilmesinde dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Dikmen, ishal nedenlerinin farklılaşabildiğini ve yazın ishale neden olan faktörlerin arttığına dikkat çekti. Peki yaz ishalinde ölüm riskini ortadan kaldırmak için ne yapmalıyız? İshale ne iyi gelir? İşte tüm detaylar...

İshale ne iyi gelir? Yaz ishali olanlar ölüm riskini göz ardı etmeyin

İshale ne iyi gelir sorusunu yanıtlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, ishal durumunda sıvı ihtiyacının giderilmesine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bağırsak enfeksiyonu denildiğinde akla ilk önce akut ishallerin geldiğini belirten Dr. Nurullah Dikmen, şunları söyledi:

"Bağırsak enfeksiyonu dediğimiz zaman ilk olarak akut ishaller aklımıza geliyor. İshali, normalden fazla dışkılama veya dışkının sulu olarak gelmesi olarak anlatıyoruz. Bu durumla özellikle yazın bunlarla daha fazla karşılaşmaktayız. Bunun çok değişik sebepleri var. Bu değişik mikro organizmalara bağlı veya sağlıklı bir suyun olmamasıyla sağlıklı şartları olmamasıyla ilgili şeyler. Bunun dışında turist ishali dediğimiz ishal çeşidi var. Değişik ortamlara girdiğimizde farklı flora ile karşılaştığımız zaman yine ishaller karşımıza çıkmaktadır. İshal sebepleri bakteriyel olduğu gibi viral de olabiliyor."

"İLK ŞART SIVI İHTİYACIMIZI GİDERMELİYİZ"

İshale ne iyi gelir sorusunun yanıtlanması ishalin ölüm olasılığını ortadan kaldırmak için önem taşır. İshal olmanın ciddi sağlık sorunu doğurabileceğine dikkat çeken Dr. Dikmen, dünyada ishal kaynaklı ölümlerin 5. sırada olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden dolayı ölmektedir. Çocuklarda daha sık oluyor. İshallerde ölüm 2. sırada yer alıyor. Tabii, çocuklarda daha çok viral enfeksiyonlar; rotavirüs, adenovirüs gibi daha sık görmekteyiz. Erişkinlerde bakteriyel, parazitsel olabilmektedir. İshallerde öncelikle sağlıklı su, sağlıklı şartlar ön plandadır.

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshale ne iyi gelir sorusu ishalin neden meydana geldiğine göre değişiklik gösterebilir.15 günden fazla süren ishallere kronik ishal diyoruz. Onların tedavi yöntemleri daha farklıdır. İshaller genellikle çok gürültülü başlar, kısa sürede de geçerler. İshal olduğumuzda temiz sulu şeyler yemeliyiz. Özellikle ilaçlardan da önce belki bildiğimiz ev yoğurdunu yemeliyiz. İlk şart sıvı ihtiyacımızı gidermeliyiz."

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

İshal belirtileri karın krampları, karın ağrısı, ateş, karın bölgesinde şişlik, mide bulantısı ve aniden gelen acele tuvalete çıkma hissinin yanı sıra dışkının kanlı, mukuslu ya da sıvı şekilde gelmesi olarak özetlenir. Bu tür belirtileri görülmesi halinde yaşanan durum önemsenerek ishale iyi gelecek yöntemleri benimsemek ölüm oranını ortadan kaldıracaktır.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
PARTNERCan Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!Can Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!
Sadece cilde değil, gözlere de zarar veriyor! Sadece cilde değil, gözlere de zarar veriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.