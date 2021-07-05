İshale ne iyi gelir? Yaz ishali olanlar ölüm riskini göz ardı etmeyin

İshale ne iyi gelir sorusunu yanıtlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, ishal durumunda sıvı ihtiyacının giderilmesine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bağırsak enfeksiyonu denildiğinde akla ilk önce akut ishallerin geldiğini belirten Dr. Nurullah Dikmen, şunları söyledi:

"Bağırsak enfeksiyonu dediğimiz zaman ilk olarak akut ishaller aklımıza geliyor. İshali, normalden fazla dışkılama veya dışkının sulu olarak gelmesi olarak anlatıyoruz. Bu durumla özellikle yazın bunlarla daha fazla karşılaşmaktayız. Bunun çok değişik sebepleri var. Bu değişik mikro organizmalara bağlı veya sağlıklı bir suyun olmamasıyla sağlıklı şartları olmamasıyla ilgili şeyler. Bunun dışında turist ishali dediğimiz ishal çeşidi var. Değişik ortamlara girdiğimizde farklı flora ile karşılaştığımız zaman yine ishaller karşımıza çıkmaktadır. İshal sebepleri bakteriyel olduğu gibi viral de olabiliyor."

"İLK ŞART SIVI İHTİYACIMIZI GİDERMELİYİZ"

İshale ne iyi gelir sorusunun yanıtlanması ishalin ölüm olasılığını ortadan kaldırmak için önem taşır. İshal olmanın ciddi sağlık sorunu doğurabileceğine dikkat çeken Dr. Dikmen, dünyada ishal kaynaklı ölümlerin 5. sırada olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden dolayı ölmektedir. Çocuklarda daha sık oluyor. İshallerde ölüm 2. sırada yer alıyor. Tabii, çocuklarda daha çok viral enfeksiyonlar; rotavirüs, adenovirüs gibi daha sık görmekteyiz. Erişkinlerde bakteriyel, parazitsel olabilmektedir. İshallerde öncelikle sağlıklı su, sağlıklı şartlar ön plandadır.

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshale ne iyi gelir sorusu ishalin neden meydana geldiğine göre değişiklik gösterebilir.15 günden fazla süren ishallere kronik ishal diyoruz. Onların tedavi yöntemleri daha farklıdır. İshaller genellikle çok gürültülü başlar, kısa sürede de geçerler. İshal olduğumuzda temiz sulu şeyler yemeliyiz. Özellikle ilaçlardan da önce belki bildiğimiz ev yoğurdunu yemeliyiz. İlk şart sıvı ihtiyacımızı gidermeliyiz."

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

İshal belirtileri karın krampları, karın ağrısı, ateş, karın bölgesinde şişlik, mide bulantısı ve aniden gelen acele tuvalete çıkma hissinin yanı sıra dışkının kanlı, mukuslu ya da sıvı şekilde gelmesi olarak özetlenir. Bu tür belirtileri görülmesi halinde yaşanan durum önemsenerek ishale iyi gelecek yöntemleri benimsemek ölüm oranını ortadan kaldıracaktır.

İHA

