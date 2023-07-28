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İshali bıçak gibi kesiyor, hazımsızlığı gideriyor! Her gün bir avuç tüketmeniz yeterli

28.07.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişinin korkulu rüyalarından biri olan ishal günlük hayatınızı olumsuz etkiliyor ve vücudunuzun dengesini bozuyor. İshal genel olarak birkaç gün içinde kendiliğinden geçen bir durumdur. Fakat birkaç günden fazla sürerse farklı sorunların habercisi olabilir. Vücutta aşırı sıvı kaybına yol açan ishali doğal yöntemlerle kesmek mümkün. Her gün bir avuç tüketeceğiniz iğde ishali keser ve hasımsızlığını giderir...

İshali bıçak gibi kesiyor, hazımsızlığı gideriyor! Her gün bir avuç tüketmeniz yeterli

Karın ağrısı ve sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtilerle kendini gösteren, insanların hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan ishal, doğru beslenme ve bazı püf noktaları ile kontrol altına alınabiliyor. Beslenme önerileri ile ishalin hızla iyileştirilmesi ve ishalin ortadan kaldırılması oldukça mümkündür.

İshal durumunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken, ishale bağlı kaybolan sıvının vücutta yerine konmasıdır. İshal tanısı konmuş olan her kişiye, vücudun hızlı sıvı kaybını dengelemek için normalde verilmesi gerekenden daha fazla sıvı takviyesi yapılmalıdır. Her dışkılama sonrası kişi temiz ve ılık su içmelidir.

ishal 2

Ayrıca her gün bir avuç tüketeceğiniz iğde de ishali bıçak gibi kesmeye yardımcı olacaktır. Bir meyve çeşidi olan iğdeyi yıkayıp çiğ olarak tüketebilirsiniz. Çay olarak da demleyebilir ve sıcak tüketebilirsiniz.

iğde

İğdenin bilinen bir yan etkisi yoktur fakat her besinde olduğu gibi fazla tüketimi istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hamilelerin, kronik hastalığı olan kişilerin doktor tavsiyesi olmadan kullanması önerilmez.

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İĞDENİN FAYDALARI NELERDİR?

Böbrek hastalıklarına iyi gelir özellikle kaynatılıp çay olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. C vitamini açısından zengin olması sebebiyle bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir.

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Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar ve kuru iğdeden yapılan çay, kuru öksürüğü geçirmeye yardımcı olur.

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Suda kaynatılarak içilen iğde ishali keser ve ishalin neden olduğu halsizliği geçirir. İçerisinde Omega 7 yağının bulunması sebebiyle vücuttaki kolajen miktarını artırır. Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığı giderir.

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