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İsias Otel Davası ertelendi!

06.01.2024 01:06 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da 6 Şubat depreminde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel Davası, Cumartesi günü saat 10.00’a ertelendi.

İsias Otel Davası ertelendi!

Adıyaman 3. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması 3’üncü gününde tamamlanamayınca 4’üncü güne sarktı. İlk gün sanıklar, ikinci gün ölen kişilerin yakınları, üçüncü gün ise tanıklar dinlendi.

Sabah saat 09.00’da başlayan duruşma gece saat 24.00’a kadar sürdü. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatlarının davaya ilişkin beyanları alınmaya başlandı.

Sanık avukatları, “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılanan sanıkların ‘Olası kasıtla birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılanması, tutuksuz yargılanan sanıklarında tutuklanması, sanıkların duruşma salonunda hazır bulunmaları, tanıkların yalan beyan verdikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı Cumartesi sabah saat 10.00’a ertelenmesine karar verdi.

(İHA)

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