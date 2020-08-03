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IŞİD Afganistan'da cezaevine saldırdı: 29 kişi öldü, 300'den fazla mahkum kaçtı

03.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

Afganistan'da Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) bir cezaevine düzenlediği saldırıda çıkan çatışmalarda aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu en az 29 kişi öldü. Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Celalabad kentindeki cezaevine yönelik saldırı sırasında kaçan 300'den fazla mahkumun ise halen yakalanamadığı açıklandı.

IŞİD Afganistan'da cezaevine saldırdı: 29 kişi öldü, 300'den fazla mahkum kaçtı

Afganistan'da Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) bir cezaevine düzenlediği saldırıda çıkan çatışmalarda aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu en az 29 kişi öldü.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Celalabad kentindeki cezaevine yönelik saldırı sırasında kaçan 300'den fazla mahkumun ise halen yakalanamadığı açıklandı.

Saldırı, Pazar gecesi IŞİD militanlarının cezaevi girişinde patlayıcı yüklü bir aracı infilak ettirmesiyle başladı. Silahlı saldırganların ardından cezaevine girdiği belirtiliyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Nangarhar vilayetinin bir sözcüsü militianlarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların yaklaşık 20 saat sürdüğünü açıkladı. Pazartesi ögle saatlerinde son bulan çatışmalarda en az 8 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar vilayeti sözcüsü Attaullah Hugyani, cezaevinden bulunan 1.793 mahkumdan 1.025'inin tekrar yakalandığını ve 430 mahkumun da cezaevi içinde kaldığını söyledi, "Geri kalanlar kayıp" dedi.

Hugyani, güvenlik güçleri ve militanlar arasında çıkan çatışmalarda 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFP'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi cezaevinde çoğunlukla IŞİD ve Taliban militanlarının kaldığını söyledi.

Saldırı, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Kurban Bayramı boyunca ilan edilen geçici ateşkesin üçüncü ve son gününde meydana geldi.

Taliban saldırıdan sorumlu olmadığını duyurdu. IŞİD ateşkese dahil değildi.

Saldırı, Afganistan iç istihbarat servisinin Cumartesi günü IŞİD'in üst düzey liderlerinden Esadullah Oroksai'nin Celalabad yakınlarında düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü duyurmasının ardından geldi.

Nangarhar IŞİD'in Afganistan'daki kalesi olarak biliniyor.

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