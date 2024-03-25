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IŞID'in Moskova'daki kanlı saldırısı sonrası Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı

25.03.2024 07:35
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Rusya'nın başkenti Moskova'da terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen konser salonundaki katliam tüm dünyayı şoke etti. Rusya'da son 20 yılın en kanlı saldırı saldırı olarak kayıtlara geçen katliamın ardından Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

IŞID'in Moskova'daki kanlı saldırısı sonrası Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında 137 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Rusya o görüntüleri yayınladı! Saldırganlar hakim karşısında Rusya o görüntüleri yayınladı! Saldırganlar hakim karşısında

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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