Işık ihlali kaza getirdi :2 yaralı

Silivri D-100 karayolu üzerinde trafik ışığı ihlali sebebiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Trafik ışığı ihlalinin sebep olduğu iddia edilen kazada 2 kişi yaralandı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Silivri’deki özel hastane ve Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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