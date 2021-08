Işık Üniversitesi'nden geleceği şekillendirecek yenilikçi adımlar

Bu yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Işık Üniversitesi, günümüz dünyasının kurumlar için zorunlu kıldığı çeviklik, uyum ve dayanıklılığı hayata geçirmek, ileri derecede akademik ve idari verime sahip bir üniversite olmak ve öğrencilerine bugüne kadar sunduğu kaliteli eğitimi daha da yukarıya taşımak için aldığı önemli kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda akademik birimlerini yeniden düzenleyen Işık Üniversitesi, yeni akademik yılla birlikte yükseköğretim faaliyetlerine; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere üç fakülte ile devam edecek.

Bu yenilikle birlikte söz konusu üç fakülte ve tüm lisans programları, üniversitenin Şile kampüsünde yer alacak. Daha önce mevcut olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulunu da tek çatı altında toplayan Işık Üniversitesi, önlisans eğitimine yönelik faaliyetlerini ise Meslek Yüksekokulu ile sürdürecek.

Lisansüstü eğitim faaliyetlerinde de yeniliklere imza atan Işık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünü de Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında birleştirdi. Meslek Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü eğitim faaliyetlerine bugüne kadar olduğu gibi üniversitenin Maslak kampüsünde devam edecek.

DAHA DA KALİTELİ EĞİTİM VE DİNAMİK YÖNETİM

Işık Üniversitesi 2020 - 2025 Stratejik Planı doğrultusunda gerçekleştirilen yeniliklerin üniversiteyi daha da ileriye taşıyacak ve eğitim kalitesini daha da yükseltecek adımlar olduğunu vurgulayan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, “Kurulduğumuz günden bugüne üniversitemiz çok önemli başarılara imza attı. İlk günden itibaren modern alt yapımız, öğrencilerimize sunduğumuz geniş olanaklarımız ve nitelikli akademik kadrolarımızla dünyanın her yerinde başarılı bir kariyer yaşamı

kurgulayabilecek mezunlar verdik. 25’inci yılımızda bugün bu başarı çıtasını daha yukarılara taşımak için yepyeni atılımları hayata geçiriyoruz.” dedi.

Zamanın ve kuşakların değiştiğine, teknolojinin sürekli geliştiğine ve hemen her alanda ihtiyaçların giderek çeşitlendiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Cemal İbiş, “Bunlara bağlı olarak eğitim yöntemleri ve içeriklerinin yanında, iş ve kariyer yaşamının üniversite mezunlarından beklediği yetkinlikler ve yetenekler de çeşitleniyor. Bugün attığımız tüm adımları; öğrencilerimizi yalnızca içinde

bulunduğumuz günün değil, geleceğin koşullarına da yanıt verebilecek bilgi, birikim ve yetkinliklerle donatmak için atıyoruz. Akademik ve idari süreçlerimizi de daha verimli kılacak, öğrencilerimizin her türlü talep ve ihtiyacının daha hızlı karşılanmasına olanak sağlayacak bu önemli yenilikleri hayata geçirirken, bundan önceki mezunlarımız gibi bundan sonraki tüm öğrencilerimizin de mezunu

olmaktan her zaman gurur duyacakları, adı ülke sınırlarını aşan bir Işık Üniversitesi hedefliyoruz” diye konuştu.