HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Işıklar ne zaman, saat kaçta kapanacak? İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklar kapanacak

Işıklar ne zaman, saat kaçta kapanacak? İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklar kapanacak

27.03.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mart'ta ışıklar bir saatliğine küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına dikkat çekmek amacıyla kapanacak. 2007'den beri uygulanan bu etkinlik bu sene de WWF tarafından düzenlenecek. Milyonlarca insanın yıllardır katıldığı bu eylemde ise "değişim" çağrısı yapılacak. Peki, İklim değişikliğine dikkat çekmek ışıklar saat kaçta kapanacak? İşte, detaylar...

Işıklar ne zaman, saat kaçta kapanacak? İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklar kapanacak

İklim krizine dikkati çekmek için ışıkların bir saatliğine kapanacağı küresel etkinlik vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Koronavirüs nedeni ile bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak olan etkinlik WWF tarafından düzenlenecek. Peki, ışıklar saat kaçta kapanacak? İşte, ayrıntılar...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN IŞIKLAR SAAT KAÇTA KAPATILACAK?

WWF iklim krizine dikkati çekmek için Dünya Saati etkinliği kapsamında, 27 Mart'ta ışıklar bir saatliğine kapatılacak. WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayının son Cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün kesimleri değişimin parçası olmaya davet ederek, "Bugün harekete geçmezsek, hiç de uzak olmayan bir gelecekte iklim krizinin çok daha şiddetli etkileriyle yüzleşeceğiz. O nedenle gelin, Dünya Saati'nde ışıkları kapatarak bir saatliğine gezegenin sesine, değişim çağrısına kulak verelim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdüMacron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Türkiye

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü

Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü

Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı

Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı

İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Johnson ve Biden telefonda görüştü

Gülen yaşı adam kimdir? Sosyal medyada sürekli gülümseyen Harold konuştu

Sosyal medyada sürekli gülümseyen Harold kimdir

Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı

Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.