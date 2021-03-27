Işıklar ne zaman, saat kaçta kapanacak? İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklar kapanacak

İklim krizine dikkati çekmek için ışıkların bir saatliğine kapanacağı küresel etkinlik vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Koronavirüs nedeni ile bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak olan etkinlik WWF tarafından düzenlenecek. Peki, ışıklar saat kaçta kapanacak? İşte, ayrıntılar...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN IŞIKLAR SAAT KAÇTA KAPATILACAK?

WWF iklim krizine dikkati çekmek için Dünya Saati etkinliği kapsamında, 27 Mart'ta ışıklar bir saatliğine kapatılacak. WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayının son Cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün kesimleri değişimin parçası olmaya davet ederek, "Bugün harekete geçmezsek, hiç de uzak olmayan bir gelecekte iklim krizinin çok daha şiddetli etkileriyle yüzleşeceğiz. O nedenle gelin, Dünya Saati'nde ışıkları kapatarak bir saatliğine gezegenin sesine, değişim çağrısına kulak verelim." ifadelerini kullandı.

