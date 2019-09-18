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İSİPAB'dan İslamofobi ile mücadeleye destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 22:19 | Son Güncelleme

İSİPAB Dönem Başkanı Habib el-Maliki, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmelerinde "İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmesi konusuna destek verilmesini istedi

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), İslam ülkelerine, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinde "Dünya İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmesi girişimine destek vermeleri çağrısında bulundu.

İSİPAB Başkanı Habib el-Maliki, "İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmesi girişimini görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerin başkent Rabat'taki büyükelçileriyle bir araya geldi.

Büyükelçilerden "BM 74. Genel Kurul görüşmelerinde bu konunun gündeme getirilmesi ve girişime destek verilmesi" talebini ülkelerine iletmesini isteyen Maliki, bu günün, Müslüman toplulukların, İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların haklarının savunulması için önemli olduğunu belirtti.

Bu günün, hoşgörü ile birlikte yaşama davet ve İslam dininin mutedil yönünün tanıtılması için fırsat oluşturacağını kaydeden Maliki, İslama ve Müslümanlara atfedilip korkma ve korkutma ideolojisiyle yapılan konuşmaları reddettiğini vurguladı.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırılarının meydana geldiği 15 Mart'ın "Dünya İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmesini istemişti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmelerinin 24 Eylül Salı günü başlaması planlanıyor.

Merkezi İran'ın başkenti Tahran olan İSİPAB, 17 Haziran 1999'da kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Habib el-Maliki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği islamofobi

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