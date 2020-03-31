İşitme engelli çocuklar için evden eğitime destek

İşitme engelli çocukların gelişimlerinin devamlılığı için de eğitimde devamlılık büyük önem taşıyor. Samsung Electronics Türkiye de bu zorlu dönemde evde kalmak zorunda olan okul öncesi işitme engelli çocuklar ile aileleri için harekete geçti. Evden eğitimin daha da önem kazandığı bu dönemde, “Ses Getirenler” platformundaki eğitim içerikleri ve uzman kadrosu da genişletiliyor.

Bu kapsamda 40’ın üzerinde uzman akademisyen; aileler için tavsiye videoların yanı sıra 400’ün üzerinde işitme engelli çocuk ve ailesi ile hazırlanan eğitici videolardan oluşan içeriklerini artırıyor. Sitede artık koronavirüsten korunma konusunda bilgilendirici videolar da yer alacak. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele için hazırlanan videoların da ekleneceği platformda ayrıca aile danışmaları ve psikologlar, salgından dolayı kaygıları olan ailelere destek vermeye başlayacak.

Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim Derneği tarafından iki yıldır devam eden ve 0-5 yaş arası ya da henüz ilkokula başlamamış işitme engelli çocukların yaşıtlarıyla paralel bir gelişim göstermelerini hedefleyen “Ses Getirenler” projesi kapsamında şu ana kadar 2 binden fazla kullanıcıya ulaşıldı.