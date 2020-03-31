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İşitme engelli çocuklar için evden eğitime destek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

Ses Getirenler projesi kapsamında açılan özel internet sayfasından ebeveynler okul öncesi işitme engelli çocuklara özel eğitim videolarına ulaşabiliyor.

İşitme engelli çocuklar için evden eğitime destek

İşitme engelli çocukların gelişimlerinin devamlılığı için de eğitimde devamlılık büyük önem taşıyor. Samsung Electronics Türkiye de bu zorlu dönemde evde kalmak zorunda olan okul öncesi işitme engelli çocuklar ile aileleri için harekete geçti. Evden eğitimin daha da önem kazandığı bu dönemde, “Ses Getirenler” platformundaki eğitim içerikleri ve uzman kadrosu da genişletiliyor.

Bu kapsamda 40’ın üzerinde uzman akademisyen; aileler için tavsiye videoların yanı sıra 400’ün üzerinde işitme engelli çocuk ve ailesi ile hazırlanan eğitici videolardan oluşan içeriklerini artırıyor. Sitede artık koronavirüsten korunma konusunda bilgilendirici videolar da yer alacak. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele için hazırlanan videoların da ekleneceği platformda ayrıca aile danışmaları ve psikologlar, salgından dolayı kaygıları olan ailelere destek vermeye başlayacak.

Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim Derneği tarafından iki yıldır devam eden ve 0-5 yaş arası ya da henüz ilkokula başlamamış işitme engelli çocukların yaşıtlarıyla paralel bir gelişim göstermelerini hedefleyen “Ses Getirenler” projesi kapsamında şu ana kadar 2 binden fazla kullanıcıya ulaşıldı.

Aileler, www.sesgetirenler.com adresi üzerinden zengin eğitim içeriklerine erişebiliyor ve aynı zamanda 0549 720 17 98 nolu Aile Danışma Hattı üzerinden iletişime geçebiliyorlar. Ebeveynler sitede yer alan Aile Danışmanı linkine tıklatıp açılan forumu doldurarak da sorularını iletebiliyor. Her gün 10 kişilik bir uzman kadrodan oluşan danışmanlar tarafından gün içinde geri dönüş yapılarak ebeveynlerin soruları yanıtlanıyor.

İşitme engelli çocuğu olan tüm ailelere açık

İşitme engelli çocuğu olan ebeveyn adrese girerek üye oluyor, kendilerine yollanan onay şifresinden sonra sistemde, çocukları ile birlikte, evde ders çalışma tekniklerini içeren Aile Destek Videolarını izlemeye başlıyor. Eğitimler haricinde Uzman Videoları bölümünde uzman doktor, odyolog, konuşma terapisti ve özel eğitim uzmanı, okul öncesi dönem ve erken çocukluk dönemi alanlarında çalışan akademisyenlerin hazırladığı videoları ve Aile Videoları Bölümünde de işitme engelli çocuğu olan ailelerin tecrübelerini paylaştığı videoları izleyebiliyorlar. Ayrıca ebeveynler evdeki malzemelerden eğitim materyali yapma konusunda video içeriklerine de ulaşabiliyor.

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Ses getirenler Samsung Samsung Electronics Türkiye

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