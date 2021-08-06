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İşitme zorluğu çekenlere AirPods Pro çözümü

06.08.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AirPods Pro işitme zorluğuna son veriyor. Teknoloji dünyasının liderlerinden biri olan Apple, AirPods Pro’ya sunacağı güncelleme ile işitme güçlüğü çekenlere yardımcı olacak.

İşitme zorluğu çekenlere AirPods Pro çözümü

ABD merkezli teknoloji devi Apple, AirPods Pro kulaklık modeli için yeni bir özelliği devreye sokmayı planlıyor. Bu özelliğin ismi ise Conversation Boost. Haziran ayında düzenlenen WWDC 2021’de duyurulan Conversation Boost özelliği, şimdi ise iOS 15 beta sürümünde karşımıza çıktı.

DAHA BERRAK DUYACAKLAR

Sonbahar aylarındaki nihai güncelleme ile bütün AirPods Pro kulaklıklara gelecek olan güncelleme sayesinde hafif işitme kaybı olanlar telefon görüşmelerinde karşı tarafın sesini daha berrak duyacaklar. Bu da işitme kaybı olan kişilerin biraz daha rahat edecekleri anlamına geliyor.

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Conversation Boost ismi verilen bu yeni özellik sayesinde telefon görüşmeleri sırasında ortam sesi izole edilerek karşı tarafla daha berrak bir görüşmenin yapılması sağlanıyor. Böylece hafif işitme zorluğu çeken kişiler için biraz daha iyileştirilmiş bir görüşme deneyimi ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Tabii bu güncellemeyi alabilmeniz için bazı şartlar var.

Bu şartlar ise, güncellemenin verileceği kulaklığa ve telefona sahip olmak. Çünkü iOS 15, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin aşağısındaki telefonlara verilmeyecek. Apple bir yandan iPhone 13 için de çalışmalarını devam ettiriyor. Merakla beklenen telefonların tanıtılmasına kısa bir zaman kaldı. iPhone 13 ailesinin özellikle fiyat tablosu ülkemizde merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
airpods Apple
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