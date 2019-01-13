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İskelenin altına sıkışan köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşen ve iskelenin altına sıkışan köpek, yaklaşım yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşerek iskelenin altına sıkışan köpek, kurtarıldı.

Dalyan Kanalı kenarındaki iskelenin altından köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu Ortaca Belediyesi Dalyan Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelin ekipler, kanal içerisinde tekne ile iskele arasında sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir görevli de köpeğin boğulmaması için başını sürekli suyun üzerinde tuttu.

Kanalda soğuk suyun içerisinde kalan köpek, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen köpek, daha sonra yaşadığı ortama bırakıldı.

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Dalyan iskele altına sıkışan köpek Muğla Ortaca Ortaca Belediyesi

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