İşkence İddiasıyla gündeme gelen HDP'li Rojbin Sevil Çetin'in gözaltı süresi 12 güne uzatıldı

"Silahlı örgüte üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve 26 Haziran günü Diyarbakır'daki evine düzenlenen bir baskında gözaltına alındığı sırada işkence edildiği iddia edilen HDP Yerel Yönetimler Üyesi ve Edremit Eski Belediye Başkanı Rojbin Sevil Çetin'in gözaltı süresi 8 Temmuz'a kadar uzatıldı. Çetin, Mardin Emniyet Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor. "İki polis köpeğinin hedef gözetilerek Çetin'in üzerine salındığı ve güvenlik güçlerinin Çetin'i üç saat boyunca darp ettiği" iddiaları HDP milletvekilleri tarafından meclis gündemine taşındı, Diyarbakır Valiliği ise iddialara karşı yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Çetin'in balkondan kaçmaya çalışırken köpek tarafından yakalandığını söyledi. Mardin Savcılığı tarafından verilen kararla gözaltına alınan Çetin, Van'da da hakkında açılan iki ayrı soruşturma nedeniyle evinden alındıktan sonra Diyarbakır Adliyesi'nde talimatla ifadesi alındı. Çetin'in vücudundaki yaraların fotoğrafları, Diyarbakır Adliyesi'nde ifade verdiği sırada avukatı Gülistan Ataç tarafından çekilmişti.

Ataç'ın çekmiş olduğu fotoğraflarda, Çetin'in vücudunda köpek ısırıkları olduğu iddia edilen çeşitli yaralar ve gözünde morluklar görülüyor. Avukat Ataç 'işkenceyi belgelemek için fotoğrafları çektim' Cumartesi günü Diyarbakır Adliyesi'nde ifadesi alınan Çetin'in avukatı Gülistan Ataç, BBC Türkçe'ye konuştu ve müvekkiline işkence yapıldığı için bunu belgelemek, veri toplamak amacıyla fotoğraflarını çektiğini söyledi: "Ayakta durmakta zorlanan Rojbin, tekerlekli sandalyede getirilmişti. Maruz kaldığı işkenceden dolayı yürümekte güçlük çekiyordu, tuvalete gitmesi gerekti ve ben ona eşlik ettim. "Vücudundaki yaraları gösterdi, kendi rızasıyla fotoğraflarını çekip avukat arkadaşlarıma gönderdim. Fotolar sosyal medyada paylaşılınca Rojbin'i benden uzaklaştırıp bir başka odaya aldılar." Ataç, fotoğrafları çekip paylaştığı için Terörle Mücadele Şubesi'nden telefonla aranıp ifadesinin alınması gerektiğinin bildirildiğini söyledi: "Ben de 'TEM Şube'deyim' dedim, 'Şüpheli miyim', diye sordum, 'evet' dediler. Ben de, avukatların polise değil, savcıya ifade verdiğini, bu talebin usule aykırı olduğunu belirterek ifade vermedim."

Ataç, avukatların veri toplama yetkisi olduğunu hatırlatarak müvekkiline yapılan işkence ve kötü muameleyi belgelemek ve suç duyurusunda bulunmak için o fotoğrafları çektiğini söyledi: "Yapılan işkenceyi değil de, topladığım verileri ve bunu gündeme getirmek suç olarak göstermeye çalıştılar." ÖHD 'iki polis köpeğinin müvekkilimizin üzerine hedef gözetilerek salındı' Çetin ile görüşen Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatları, onun anlatımları ve kendi gözlemlerinden oluşan raporu kamuoyuna açıkladı. Raporda Çetin'in Diyarbakır'da ikamet ettiği siteye gelen özel harekat polislerinin zili çalmadan, herhangi bir uyarı yapmadan, kapıyı kırarak içeriye girdikleri ve iki polis köpeğini hedef gözeterek Çetin'in üzerine saldıkları öne sürüldü. ÖHD, raporda Çetin'in şu anlatımlarına yer verdi: ''Kapıyı kırıp girdiler, ben zaten hiç fark etmedim ne olduğunu. Köpekler önce alındı içeriye köpekler üzerime saldırdı bir tanesi bacağımdan tuttu, diğeri de zaten diğer bacağımdan tutmaya çalışıyordu, o bacağımı kurtarmaya çalıştım. Sıkıştırdı beni, zaten kapının oraya duvara bağırıyorum hani köpeklerinizi çekin üzerimden hani niye böyle girdiniz diye. Onlar tabi izliyor.

"JÖH sanırım, JÖH ve PÖH'tü ben hepsi maskelilerdi, kar maskelilerdi ondan sonra yat yat dediler, ben yatmayacağım dedim. Onlar köpekler neredeyse etimi koparıyorlardı bir ayağımla vurduktan sonra köpekler çekildi." Raporda Çetin'in yere yatmak istemediği için polisin, Çetin'i saçlarından tutarak kafasını yere bastırdığı, silah dipçikleri ve tekmelerle darp ettiği, ayrıca ikametinde üç buçuk saat ters kelepçe ile yüzüstü yatırıldığı, kolluğa kanser hastası olduğunu söylemesine rağmen, şiddetin devam ettiği yazıyor. Çetin cinsel tacize maruz kaldığını söylüyor Raporun devamında ise müvekkilleri Çetin'in cinsel tacize maruz kaldığı, yarı çıplak fotoğraflarının çekildiği iddialarına yer verdi. Ulusal ve uluslararası mevzuatta işkence suçunun mutlak olarak yasaklandığını hatırlatan Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Çetin olayında bu yasağa aykırı davranıldığını savundu: "Son bir ayda ilimizde ikinci defa köpek saldırtmak suretiyle ikamet içerisinde işkence ve kötü muamele vakasına rastlanmıştır" diyen ÖHD, yargı makamlarının bu hususa ilişkin etkin bir soruşturma yapma yükümlülüğü olduğunu hatırlattı ve benzer olaylarda ''yargının hantallığı'' nedeniyle işkence vakalarının katlanarak arttığı ifade edildi.