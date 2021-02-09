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İşkenceci subaylar, FETÖ’cü olmayan 780 öğrencinin zorla okuldan ayrılmasına neden olmuş

09.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Hava Harp Okulu’nda FETÖ’cü olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde baskı uygulayıp işkence yaparak zorla okuldan ayrılmalarına neden olan Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli rütbeli askerler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2006-2014 yılları arasında 780 öğrencinin okuldan ayrılmasına neden oldukları ortaya çıktı.Hava Harp Okulu’nda 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte FETÖ mensubu olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde baskı uygulayıp işkence yapan ve zorla okuldan ayrılmalarına neden olan Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli 42 eski rütbeli asker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması sürüyor.780 öğrenci okulu bırakmak zorunda kaldıEski Askeri Yargıtay Üyesi Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte Hava Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen veya ayrılmak zorunda bırakılan askeri öğrenci sayısının tespiti için Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı yazıldığı ve 2006- 2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının 780 olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Hava Harp Okulu’nda FETÖ’cü olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde baskı uygulayıp işkence yaparak zorla okuldan ayrılmalarına neden olan Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli rütbeli askerler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2006-2014 yılları arasında 780 öğrencinin okuldan ayrılmasına neden oldukları ortaya çıktı.
Hava Harp Okulu’nda 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte FETÖ mensubu olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde baskı uygulayıp işkence yapan ve zorla okuldan ayrılmalarına neden olan Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli 42 eski rütbeli asker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması sürüyor.

780 öğrenci okulu bırakmak zorunda kaldı
Eski Askeri Yargıtay Üyesi Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte Hava Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen veya ayrılmak zorunda bırakılan askeri öğrenci sayısının tespiti için Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı yazıldığı ve 2006- 2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının 780 olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Adresleri ve kimlikleri tespit edilen askeri öğrencilerin tamamının Hava Harp Okulu’ndan ayrılma sebep ve gerekçelerinin tespiti için ifadelerinin alındığı, müşteki ve tanık olarak dinlenen öğrencilerin verdiği ifadelerin birbirleriyle uyum ve bütünlük gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

FETÖ’cü olmayan öğrencilere işkence ve eziyet edildi
Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli eğitici personel durumundaki Alay, Filo, Kol ve Tim Komutanlarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleri arasından seçildiği öğrenildi. Örgüt mensubu olmayan öğrencilerin organize ve planlı bir şekilde işkence, eziyet ve kötü muamele koşullarına tabi tutularak okuldan asla mezun edilemeyeceklerinin kendilerine her fırsatta ifade edildiği ve okuldan ayrılmalarının sağlandığı bilgisi edinildi.

15 yıllık revir kayıtları işkenceleri doğruladı
Soruşturma kapsamında, savcılıkça 15 yıllık revir kayıtlarının istendiği, bu kayıtların askeri öğrencilere yönelik yapılan işkence bulgularını doğruladığı öğrenildi. Alınan müşteki ve tanık beyanlarına göre, askeri öğrencilere saatlerce yerde süründürme, teçhizatla komando dansı, saatlerce ağaca asılan cansız nesnelere selam verdirme, saatlerce çin oturuşu yaptırma şeklinde işkenceler uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimine katılmak ya da ‘FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olma’ suçlarından dolayı soruşturma geçirdikleri, bu kapsamda kaçma ve delilleri karartma şüphelerinin bulunduğu kaydedildi.

Gözaltı sayısı 31’e yükseldi
Savcılık tarafından 9 Ocak 2021 tarihinden itibaren İstanbul Merkezli toplam 15 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında “astlarına emir vermek suretiyle birçok kez işkence yapmak ve yaptırmak” suçlarından toplamda 42 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı ve arama işlemlerinin yapılması hususunda talimat verildiği, 31 şüphelinin gözaltına alındığı, 11 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Ayrıca, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından aynı suçlardan dolayı tutuklu veya hükümlü bulunan Hava Harp Okulu’nda daha önceden görev yapmış 107 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
Öte yandan, tutuklu veya hükümlü olup haklarında adli işlem başlatılanlar arasında eski Tümgeneral Fethi Alpay, Cumhurbaşkanı’na suikast ekibinde yer alan eski Binbaşı Taner Berber, TBMM’yi bombalama emrini veren Hasan Hüsnü Balıkçı, eski Üsteğmenler Kerime Güney, Müslüm Macit, Musa Ekmekçioğlu, eski Yüzbaşı Tunahan Özarslan, Tayfun Tuna’nın da bulunduğu bilgisi edinildi.

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