İşkenceci subaylar, FETÖ’cü olmayan 780 öğrencinin zorla okuldan ayrılmasına neden olmuş

Hava Harp Okulu’nda FETÖ’cü olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde baskı uygulayıp işkence yaparak zorla okuldan ayrılmalarına neden olan Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli rütbeli askerler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2006-2014 yılları arasında 780 öğrencinin okuldan ayrılmasına neden oldukları ortaya çıktı.

Hava Harp Okulu’nda 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte FETÖ mensubu olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde baskı uygulayıp işkence yapan ve zorla okuldan ayrılmalarına neden olan Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli 42 eski rütbeli asker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması sürüyor.

780 öğrenci okulu bırakmak zorunda kaldı

Eski Askeri Yargıtay Üyesi Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte Hava Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen veya ayrılmak zorunda bırakılan askeri öğrenci sayısının tespiti için Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı yazıldığı ve 2006- 2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının 780 olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Adresleri ve kimlikleri tespit edilen askeri öğrencilerin tamamının Hava Harp Okulu’ndan ayrılma sebep ve gerekçelerinin tespiti için ifadelerinin alındığı, müşteki ve tanık olarak dinlenen öğrencilerin verdiği ifadelerin birbirleriyle uyum ve bütünlük gösterdiği bilgisine ulaşıldı.