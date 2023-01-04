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İşkenceye bir son verin: Çekmeyen internet bağlantısını hızlandırmak kolay! Wifi sinyallerinin artması için...

04.01.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle birlikte artan evden çalışma sistemi çok daha rahat görünse de ansızın giden internetler oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bir şeyler izlerken veya çalışırken aniden giden internet bağlantılarından şikayetçiyseniz internet bağlantısını hızlandırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

İşkenceye bir son verin: Çekmeyen internet bağlantısını hızlandırmak kolay! Wifi sinyallerinin artması için...

İnternet hayatımızı en çok kolaylaştıran buluşlar arasında bulunuyor. İnternet üzerinden yapılan eğitim ve iş sırasında azalan bağlantılar zor durumda kalmamıza neden olabiliyor. Zayıf internet bağlantıları fark etmeden yaptığınız ufak hatalardan kaynaklanıyor olabilir. İnternet bağlantılarınızı güçlendirmek düşündüğünüzden çok daha kolay.

İNTERNET BAĞLANTILARINDA SORUN YAŞAMANIZA NEDEN OLAN ETKENLER

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  • Elektrik kullanılan her şey elektromanyetik alan oluşturuyor. Bu elektromanyetik alanda gözle görülmeyen elektromanyetik dalgalar wifi sinyalini olumsuz etkileyebiliyor.
  • Modeminiz eğer kablolara yakın bir noktada ya da çok ışık alan bir yerdeyse mutlaka yerini değiştirin.
  • Özellikle hareketin ve ışığın yüksek olduğu koridorlara koyulan modemlerde sinyaller her odaya eşit dağılmıyor.
  • Çok elektrik taşıyan ev aletlerinin yanında duran modemden yeterince verimli sinyal alınamıyor.

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  • Örneğin TV, radyo vb. elektronik cihazların yanında duran modemin wifi sinyali gönderme oranı gittikçe azalıyor.
  • Modeminiz mutfaktaysa dikkat! Mutfak aletleri wifi dalgalarını olumsuz etkiliyor.
  • Buzdolabı, mikrodalga fırın, çamaşır ve bulaşık makineleri de wifi sinyallerini azaltıyor.
  • Balık fanusları çevresinde olan modeminizin yerini değiştirin.
  • Çünkü bu fanuslardaki balığın sürekli hareketi ve suyun etkisi wifi sinyallerini emerek daha az yayılmasına neden oluyor.
  • Ayrıca modeminiz sadece balık fanusu değil sıvının çok olduğu her bölgeden uzak tutulmalı.

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  • Modem sinyallerinin duvarlar arasında dolaşımı duvarın kalınlığına göre de farklılık gösteriyor.
  • Örneğin daha eski binalarda duvarın kalitesi, mermer ya da diğer malzemeler wifi sinyallerini engelliyor.
  • Kablosuz oyun konsolları, hoperlörler wifilerden gelen sinyalleri keserek daha azalmasına neden oluyor.
  • Wifi dalgaları; cep telefonu veya radyo ile elde edilen elektromanyetik dalgaların aynısı.
  • Cep telefonu ve radyo dalgalarından tek farkı ise 12 cm uzunluğunda olan wifi dalgalarının diğerlerinden daha kısa olması.

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  • Peki modem uzaklaştıkça düşen ve 45 metre öteye gidemeyen sinyal nasıl yükseltilir?
  • Sinyalin daha fazla alınması için dikkat edilmesi gerekense modemin olduğu nokta. Çünkü sinyaller duvarlar ve metal yüzeyler tarafından emilip engelleniyor.
  • Evde modemimizi koyduğumuz yer, sinyalin güçlü gelmesini büyük oranda etkiliyor.
  • Yapmanız gereken ilk şey modeminizi merkezi bir yere koymanız. Çünkü her tarafa eşit oranda sinyal yayar.

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  • Açık bir yerde olması işinize gelir. Eğer bir dolaba koyarsanız dolabın duvarları sinyalleri emer.
  • Görüş açısında olması iyi bir düşünce olur. Evinizde en uzak mesafeyi gördüğünüz ve en fazla sayıda odayı gördüğünüz yer muhtemelen modeminizi koyabileceğiniz en iyi konumdur.
  • Aynı zamanda modeminizi, yerden yukarı koymanız isteyeceğiniz bir şey olur. Çünkü sinyaller yerde kullanılan bazı materyallerin içinden geçmez.
  • Aynı zamanda çoğu modem dalgaları aşağı doğru yayması için tasarlanmıştır. Yani modemi yere koyarsanız sebepsiz yere alt kata sinyal verirsiniz.
  • Pek çok elektronik cihaz, modemin sinyallerini karıştırır. TV, bilgisayar, mikrodalga fırın ve içinde motor olan diğer cihazlar. Modeminizi diğer elektronik cihazlardan uzak tutmak istersiniz
  • Çoğu modemin iki anteni olur. En iyisi birini yatay, diğerini dikey ayarlamanız olur.
  • Cihazlar, dahili antenleri modemle paralel oldukları zaman daha iyi çalışırlar. Bu sebepteni laptopların içindeki antenleri yataydır. Ama tablet veya mobil cihaz kullanıyorsanız tamamen tutuşunuza göre değişir. Yani hem dikey hem yatay sinyalinizle, antenlele en iyi paralel eşleşmeyi yakalama yansınız olur.
  • Eğer ağınızın iyi çalışmadığını farkederseniz, sinyal seviyesini ölçebilirsiniz.
  • Telefonunuz için indirebileceğiniz pek çok uygulama var. Bir harita çıkarırsanız ve neyi düzeltmeniz gerektiğini anlarsınız.
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