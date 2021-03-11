HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

11.03.2021 22:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

Mısır'ın İskenderiye Limanı açıklarında içinde farklı uyruklu 11 mürettebatın bulunduğu yük gemisinin batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Gemi personelinden 9 kişi kurtarılırken 1 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından (Facebook) yaptığı yazılı açıklamada, İskenderiye Limanı'ndan Beyrut Limanı'na doğru seyir halinde olan yük gemisinin Akdeniz açıklarında 03.45 sularında battığı aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar, 11 kişilik mürettebattan 9'unun canlı (7'si Suriye uyruklu, 2'isi Mısır uyruklu), 1'inin (Filistin uyruklu) cansız bedenine ulaşıldığı ve kayıp olan 1 kişi (Suriye uyruklu) için ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine destek amaçlı İskenderiye Deniz Kuvvetleri Üssü'nden olay yerine 5 birim gönderildiği kaydedildi.

Kurtarılan mürettebatın sağlık kontrolleri için civar hastanelere gönderildiği açıklandı. (AA)

Fotoğraf: Arşiv

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Dünyayı ayağa kaldıran cinayette yeni gelişmeDünyayı ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme
Abdestin farzları nelerdir?Abdestin farzları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Çift vajinalı kadından çok ilginç itiraf!

Çift vajinalı kadından çok ilginç itiraf!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Denizde bulunan iPhone 12 videosu gerçek mi? iPhone'lar hangi ülkede bulundu?

Denizde bulunan iPhone'lar hangi ülkeden çıktı?

George Floyd cinayetinde yeni gelişme

Dünyayı ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme

BM'den 30'dan fazla ülke için 'açlık ve kıtlık' uyarısı

'Çocuklarını çamurla beslemek zorunda kalıyorlar'

Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye tasarısı kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye tasarısı kabul edildi

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede askıya alındı

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede askıya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.