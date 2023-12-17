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İSKİ duyurdu! İşte yağışlar sonrası İstanbul barajlarında son durum

17.12.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları arttı. İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarındaki toplam doluluk oranı 4 Aralık'ta yüzde 34,02 iken 17 Aralık'ta yüzde 47,45 oldu. Alibeyköy Barajı yüzde 59,17, Büyükçekmece Barajı yüzde 35,82, Sazlıdere Barajı yüzde 28,37, Istrancalar Barajı yüzde 100, Kazandere Barajı yüzde 37,79 ve Pabuçdere Barajı ise yüzde 24,52 olarak ölçüldü. İşte detaylar...

İSKİ duyurdu! İşte yağışlar sonrası İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını etkiledi. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından İSKİ, barajların doluluk oranlarını paylaştı. İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı 4 Aralık'ta yüzde 34,02 iken 17 Aralık'ta yüzde 47,45 olarak ölçüldü. 14 günlük süreç içerisinde barajların doluluk oranlarında yüzde 13,43'lük bir artış yaşandığı görüldü. Ekim ayında doluluk oranı yüzde 18,59 olarak ölçülürken Kasım ayında ise yüzde 31,03 olarak ölçülmüştü. İSKİ'nin sitesinde yer alan verilere göre geçen yıl bugün İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 32,22 olarak açıklanmıştı.

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17 ARALIK'TA ISTRANCALAR BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE 100 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'daki barajların 17 Aralık günü ölçülen doluluk oranları ise şöyle; Ömerli Barajı yüzde 67,05, Darlık Barajı yüzde 59,66, Elmalı Barajı yüzde 86,88, Terkos Barajı yüzde 34,53, Alibey Barajı yüzde 59,17, Büyükçekmece Barajı yüzde 35,82, Sazlıdere Barajı yüzde 28,37, Istrancalar Barajı yüzde 100, Kazandere Barajı yüzde 37,79 ve Pabuçdere Barajı yüzde 24,52 olarak ölçüldü.

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DÜN İSTANBUL'A 2 MİLYON 985 BİN METREKÜP SU VERİLDİ

Geçen yıl bugün ölçülen barajlardaki yıllık yağış miktarı ise 2022 yılında 777,19 metreküp iken 2023 yılında ise 839,07 metreküp olarak ölçüldü. İSKİ'nin sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre; dün İstanbul'a 2 milyon 985 bin metreküp su verilirken, regülatörler 2 milyon 491 bin metreküp, barajlar ise 494 bin metreküp olarak paylaşıldı. İSKİ verilerine göre ise içme suyu arıtma tesislerinden verilen günlük ortalama su miktarı, 2022 Aralık ayında 2,95 milyon metreküp iken 2023 Aralık ayında ise 3,01 milyon metreküp oldu.

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MELEN VE YEŞİLÇAY REGÜLATÖRLERİNDEN 2023 YILINDA TOPLAM 713,83 MİLYON METREKÜP SU ALINDI

Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alınan su miktarı, 2022 yılında iki çaydan toplam 351,9 milyon metreküp iken, 2023 yılında ise yine iki çaydan alınan toplam 713,83 milyon metreküp olarak paylaşıldı.

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(DHA)

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