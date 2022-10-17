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  4. İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 17 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 17 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

17.10.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi listesi 17 Ekim 2022 Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak edilirken, kesinti sorunuyla baş başa kalan vatandaşlar arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İSKİ 17 Ekim su kesintisi listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 17 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı İSKİ su kesintisi listesi ile ilgili yapılan açıklama sonrası yanıt buldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya ulaşmak isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçelere ilişkin İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

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17 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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17 Ekim 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

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İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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