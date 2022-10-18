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İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 18 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

18.10.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ve İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "18 Ekim sular ne zaman gelecek?" sorusunu sorguluyor. İSKİ'den Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 18 Ekim sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 18 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ve İSKİ 18 Ekim 2022 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak edildi. Bieçok kişi su kesintisi listesi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, 18 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

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18 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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18 Ekim 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

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İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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