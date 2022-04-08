HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İŞKUR'da yolsuzluk iddiası! Bakanlık duyurdu: Görevden alındı

İŞKUR'da yolsuzluk iddiası! Bakanlık duyurdu: Görevden alındı

08.04.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili medyada çıkan 'yolsuzluk' haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelen İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı'nın 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alındığını açıkladı.

İŞKUR'da yolsuzluk iddiası! Bakanlık duyurdu: Görevden alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan ‘Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü’ ile ilgili haberler ve Bakanlığımızca yürütülen bir soruşturma konusuna ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Konu hakkında Bakanlığımızca Kasım 2021 tarihinde soruşturma başlatılmış olup, çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmüştür. Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alınmıştır."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte can kaybı ve vaka sayısında son durumİşte can kaybı ve vaka sayısında son durum
Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğimKılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim
Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Yolsuzluk Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Ucuz et satışı başladı! İşte fiyatlar

Ucuz et satışı başladı! İşte fiyatlar

Rusya'dan çok konuşulacak iddia: Rus füzeleri değil

Rusya'dan çok konuşulacak iddia: Rus füzeleri değil

8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum

8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum

Kendisini darp eden doktora kurşun yağdırdı

Kendisini darp eden doktora kurşun yağdırdı

Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!

Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!

İlginizi Çekebilir

Uzaklaştırma emrini dinlemedi! Anbean kameralara yakalandı

Uzaklaştırma emrini dinlemedi! Anbean kameralara yakalandı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Olay yaratan aşk itirafı! “Dünyanın her yerindeki erkeklerle...”

Olay yaratan aşk itirafı! “Dünyanın her yerindeki erkeklerle...”

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.