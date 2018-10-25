İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 5 bin 298 personel alımı için İŞKUR tarafından yapılan kura sonuçları saat 20.00'de açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için İŞKUR tarafından kapalı olarak yapılan kura sonuçları Sağlık Bakanlığı sorgulama sayfası üzerinden açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kurası sonuçları sorgulama sayfası...

İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı için 25 Ekim tarihinde kura çekimi yapılan iller:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY)

