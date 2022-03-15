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İŞKUR profil oluşturma nasıl yapılır 2022? İŞKUR nedir? İŞKUR'da iş nasıl aranır?

15.03.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş bulmakta zorlanan vatandaşlar, İŞKUR aracılığıyla bir iş koluna yerleşebiliyorlar. İŞKUR bu noktada herkese büyük kolaylık sağlıyor. Kişiler, İŞKUR profili oluşturdukları takdirde ilgi alanlarına göre iş arayabiliyorlar. İŞKUR profili iş arayanlar ve iş verenler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. İŞKUR profili oluşturan kişiler, CV'lerini doldurduktan sonra iş arayışına girebiliyorlar. İşte İŞKUR profil oluşturmaya yönelik merak edilen bilgiler!

İŞKUR profil oluşturma nasıl yapılır 2022? İŞKUR nedir? İŞKUR'da iş nasıl aranır?

İŞKUR iş aramanın online halidir. İŞKUR sayesinde iş arayanlar işleriyle, iş verenler de çalışanları ile buluşuyor. İŞKUR profil oluşturma ile iş aramak pratik hale dönüşüyor. Birçok işveren, istihdam ihtiyacını Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan yayımlayarak gideriyor. Dijital bir çağda yaşadığımız için artık her şey online olarak hallediliyor. İş arayanlar da işlerini bu şekilde buluyorlar. Her il ve ilçeler de İŞKUR şubeleri bulunuyor. İş arayanlar İŞKUR yayınladığı ilanlar sayesinde vatandaşlar aradıkları işlere bir adım daha yaklaşıyor. Aranılan işe yaklaşmanın ilk kriteri İŞKUR profil oluşturmaktan geçiyor. İŞKUR profil olurşturmaya dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞKUR NEDİR?

İşkur, iş arayan pek çok vatandaşa iş imkanları sunan bir devlet kurumudur. Bu kurum kurulduğu günden bu yana iş arayan binlerce kişiye yeni bir iş kapısı aralamıştır. Yeni mezun öğrenciden yıllardır ev hanımı olan kadına kadar geniş bir eleman ağı vardır.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Size uygun, en doğru işi bulabilmek ya da en hızlı şekilde bir iş sahibi olabilmek için yapmanız gereken İşkur’da adınıza ait bir profil oluşturmaktır. Bunu yapmak ise sanılanın aksine oldukça kolaydır. Adım adım ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz:

İşkur profili oluşturmak için ilk etapta İŞKUR’un kendi web sitesine girmeniz gerekmektedir.

Web siteye girdikten sonra ana sayfada bulunan “İş Arayan” sekmesine tıklamalısınız.

  • Ardından karşınıza yeni bir pencere halinde bir sayfa açılacak. Oradan “İş Arayan” yazısına tıklamanız gerekir.

  • Bu yazıya tıkladıktan sonra karşınıza bir üyelik sözleşmesi çıkacak. Bu sözleşmeyi okuduktan sonra eğer kabul ediyorsanız.
    “onaylıyorum” butonuna basarak ilerlemeye devam edeceksiniz.

  • Bu aşamadan sonra karşınıza kişisel bilgilerinizin istediği bir bölüm gelecek. Buradaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Aksi takdirde üyeliğiniz silinebilinir.

  • Bilgilerinizi girdikten sonra ise “ileri” butonuna basarak ilerlemelisiniz. Bundan sonra aradığınız işin özelliklerini girerek kendinize uygun bir iş bakabilirsiniz.

  • Bir engelliniz varsa en az %40 engelli olduğuna dair raporu kuruma iletmeniz gerekir.

  • Eski hükümlü biriyseniz de belgelerinizi kuruma götürmek zorundasınız.
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İŞKUR
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